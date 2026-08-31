Голубці готуються із сирого фаршу та рису без попереднього відварювання начинки, а томатний соус на курячому бульйоні робить смак особливо насиченим.

Рецепт борщу ми вже публікували — а голубці готуються за зовсім іншим принципом, хоча теж є символом української домашньої кухні.

Голубці — це капустяні листки, згорнуті довкола начинки з фаршу й рису, які потім тушкують або запікають у томатному соусі. Цей рецепт передався від бабусі з Києва: жодного попереднього відварювання м'яса чи рису, жодної квашеної капусти, бекону чи моркви — лише сира начинка, обсмажена цибуля з часником та трохи італійських трав для аромату. Простий набір продуктів дає по-справжньому затишну домашню страву.

Інгредієнти для голубців

фарш яловичий (нежирний) — 450 г

фарш свинячий — 450 г

рис білий сирий, промитий і зціджений — 200 г (приблизно 1 склянка)

цибуля велика — 2 шт.

часник — 4 великих зубчики

італійська приправа — 1 ст. ложка

сіль — 2 ч. ложки (частина йде в начинку, частина — в соус)

чорний перець мелений — 2 ч. ложки (частина в начинку, частина в соус)

курячий бульйон — приблизно 1 л (4 склянки)

томатний соус — приблизно 800 г (велика банка)

капуста білоголова, велика голова — 1 шт.

олія оливкова — 1 ст. ложка

сметана і свіжий кріп — для подачі

Як приготувати голубці: покроково

Закип'ятіть велику каструлю підсоленої води. Занурте головку капусти на 2 хвилини, зніміть розм'якшені верхні листки ножем біля кочерижки. Поверніть капустину у воду й повторюйте процес, доки не знімете всі листки.

Розігрійте духовку до 220°C. На великій сковороді розігрійте оливкову олію і обсмажте цибулю з часником до прозорості, періодично перемішуючи. Додайте італійську приправу і готуйте ще 30 секунд, помішуючи.

Перекладіть обсмажену цибулю з часником у велику миску, додайте яловичий і свинячий фарш, рис, 2 чайні ложки солі та 1 чайну ложку перцю. Ретельно перемішайте руками або лопаткою — це і буде начинка для голубців.

Зріжте товсте стебло з кожного капустяного листка гострим ножем на обробній дошці.

Покладіть листок капусти рівно, у центр покладіть 60-80 мл (приблизно 1/4-1/3 склянки) начинки, підігніть боки і згорніть листок навколо начинки. Викладіть голубець швом донизу у велику жаровню чи казан. Повторіть з рештою листків і начинки, за потреби перекриваючи менші листки один одним.

В окремій мисці змішайте томатний соус, курячий бульйон і 1 чайну ложку перцю. Залийте цією заливкою голубці в жаровні, накрийте кришкою і запікайте 90 хвилин при 220°C.

Дістаньте голубці з духовки, дайте їм відпочити 15 хвилин, а потім подавайте гарячими зі сметаною і свіжим кропом.

Голубці смачно поєднувати зі шматочком житнього чи будь-якого хрусткого хліба, який зручно вмочити в соус. Зберігати готові голубці можна в холодильнику до 5 днів у герметичному контейнері, а заморожувати — до 3 місяців, попередньо повністю охолодивши. Розігрівати найкраще в мікрохвильовці або в духовці кілька хвилин.

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