Президент підписав закон №4954-IX, який скасовує обмеження у 12 місяців на збереження грошового забезпечення військових під час стаціонарного лікування та реабілітації. Міноборони пояснило, які виплати збережуться, а які регулюватимуть окремо.

Виплати військовим в Україні змінюються на період лікування: президент підписав закон №4954-IX, який прибирає обмеження у 12 місяців на збереження грошового забезпечення за військовослужбовцем, котрий лікується або проходить реабілітацію у стаціонарі.

Про нові правила повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України. Як розповіли у відомстві, 22 серпня 2026 року до Верховної Ради повернули підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про право військовослужбовців, ветеранів та звільнених із полону на належну медичну допомогу, реабілітацію і протезування.

Зараз грошове забезпечення за останньою займаною посадою зберігається за військовим лише на період стаціонарного лікування, але не довше ніж 12 місяців поспіль. Якщо лікування триває понад 4 місяці, для продовження виплат потрібен висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) про потребу в тривалому лікуванні. Після набрання чинності новими нормами тривалість лікування не обмежуватиме право на збереження виплат 12 місяцями — на підставах, визначених Кабінетом міністрів.

У міністерстві уточнили: нові правила не означають автоматичного збереження всіх додаткових виплат, зокрема додаткових винагород. Умови їхньої виплати визначить окрема постанова Кабміну. Вимога проходити ВЛК не скасовується — після лікування, але не пізніше ніж через 12 місяців від його початку, військовослужбовець має пройти медогляд для визначення придатності до служби. Якщо лікування триває понад 12 місяців, повторний огляд ВЛК проводять не рідше ніж кожні 4 місяці.

Окремо закон гарантує покращене харчування на час лікування та реабілітації — на рівних умовах і за кошти державного бюджету. Його забезпечуватимуть військовослужбовцям, ветеранам, звільненим із полону, а також іноземцям та особам без громадянства, які проходять військову службу. Крім того, військовослужбовці з пораненнями або травмами та люди з інвалідністю внаслідок війни безкоштовно отримуватимуть високофункціональні протези й ортези.

Що врахувати військовому під час лікування

Практично це означає: грошове забезпечення не перервуть через те, що лікування затягнулося понад рік, — але для продовження виплат однаково знадобиться висновок ВЛК. Важливо не пропустити строки медогляду: перший — не пізніше ніж через 12 місяців від початку лікування, надалі — не рідше ніж кожні 4 місяці. Умови додаткових виплат і винагород визначать окремою постановою уряду, тож за оновленнями варто стежити на офіційних ресурсах Міноборони та Кабміну.

Раніше Politeka повідомляла, субсидія в Україні: ПФУ назвав покупки, через які можна втратити виплати.

Також Politeka повідомляла, пенсія в Україні: у ПФУ попередили, хто може втратити виплати.