31 серпня у Сумах через порив водомережі з 08:50 припинено подачу води до будинків на вулиці Героїв Крут — КП «Міськводоканал» опублікувало список адрес.

Відключення води у Сумах продовжуються й 31 серпня: КП «Міськводоканал» повідомило про нове аварійне припинення подачі води. Причина — порив водомережі, який потребує термінового ремонту.

Воду відключили о 08:50. Станом на ранок без водопостачання залишилися будинки на вулиці Героїв Крут. У повідомленні комунального підприємства наведено такий перелік адрес:

вулиця Героїв Крут, 66а;

вулиця Героїв Крут, 66б;

вулиця Героїв Крут, 60/3;

вулиця Героїв Крут, 62;

вулиця Героїв Крут, 64;

вулиця Героїв Крут, 66;

вулиця Героїв Крут, 68а.

Комунальники працюють над ліквідацією пориву. Точний час відновлення подачі води на момент публікації не уточнювався, тому мешканцям перелічених будинків варто врахувати, що води може не бути кілька годин.

На час ремонту фахівці радять набрати запас води для пиття та побутових потреб. Особливо це стосується сімей з маленькими дітьми та людей похилого віку, які можуть потребувати води частіше.

Що робити мешканцям

Після завершення ремонту вода може короткочасно йти з домішками — її радять спочатку злити кілька хвилин. Дізнатися про відновлення подачі можна на офіційних ресурсах КП «Міськводоканал».

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