ПриватБанк переглянув тарифи для фізичних осіб на низку популярних послуг — зміни торкнулися зняття готівки в чужих банкоматах, SMS-інформування, випуску додаткових карток та міжнародних переказів.

Як повідомляє видання «На пенсії», ПриватБанк оновив тарифи для фізичних осіб одразу за кількома напрямками. Нові правила вже набули чинності, тож клієнтам варто знати, які саме послуги подорожчали та як уникнути зайвих витрат.

Найпомітніше зростання стосується зняття готівки в банкоматах інших українських банків. Якщо раніше комісія становила 1% від суми, то тепер вона зросла до 1,5%. На практиці це означає, що при знятті 1000 гривень у чужому банкоматі замість 10 гривень доведеться заплатити 15 гривень комісії. У власних банкоматах ПриватБанку готівка, як і раніше, видається без додаткової плати.

Що ще подорожчало

Зміни торкнулися й супутніх банківських послуг. Щомісячна плата за SMS-інформування про операції зросла на 50% — із 10 до 15 гривень. За рік користування SMS-інформуванням клієнт віддасть 180 гривень замість колишніх 120.

Одноразова плата за оформлення додаткової картки понад основну тепер становить 100 гривень замість 50 — тобто подорожчала вдвічі.

Міжнародні перекази: пільги скасовуються

Наприкінці серпня завершується дія акційних тарифів на міжнародні грошові перекази. Комісія за переказ із картки іноземного банку на картку ПриватБанку повертається до стандартних 1,5% замість пільгового 1%. Переказ із валютної картки ПриватБанку на закордонну картку коштуватиме 2% від суми, але не менше ніж 50 гривень.

Для власників пенсійних карток умови зняття готівки в Україні залишаються безкоштовними — цієї категорії клієнтів зміни не торкнулися.

Як зменшити витрати на комісії

Щоб уникнути зайвих платежів, варто знімати готівку виключно в мережі банкоматів ПриватБанку — там комісія не стягується. Від платної послуги SMS-інформування можна відмовитися, замінивши її на безкоштовні push-сповіщення в застосунку «Приват24». У ньому ж доступні безкоштовна перевірка балансу та історія всіх транзакцій.