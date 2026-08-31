ПриватБанк пересмотрел тарифы для физических лиц на ряд популярных услуг — изменения коснулись снятия наличных в чужих банкоматах, SMS-информирования, выпуска дополнительных карт и международных переводов.

Как сообщает издание «На пенсії», ПриватБанк обновил тарифы для физических лиц сразу по нескольким направлениям. Новые правила уже вступили в силу, поэтому клиентам стоит знать, какие именно услуги подорожали и как избежать лишних расходов.

Наиболее заметный рост касается снятия наличных в банкоматах других украинских банков. Если раньше комиссия составляла 1% от суммы, то теперь она выросла до 1,5%. На практике это означает, что при снятии 1000 гривен в чужом банкомате вместо 10 гривен придется заплатить 15 гривен комиссии. В собственных банкоматах ПриватБанка наличные, как и прежде, выдаются без дополнительной платы.

Что еще подорожало

Изменения коснулись и сопутствующих банковских услуг. Ежемесячная плата за SMS-информирование об операциях выросла на 50% — с 10 до 15 гривен. За год пользования SMS-информированием клиент отдаст 180 гривен вместо прежних 120.

Единоразовая плата за оформление дополнительной карты сверх основной теперь составляет 100 гривен вместо 50 — то есть подорожала вдвое.

Международные переводы: льготы отменяются

В конце августа завершается действие акционных тарифов на международные денежные переводы. Комиссия за перевод с карты иностранного банка на карту ПриватБанка возвращается к стандартным 1,5% вместо льготного 1%. Перевод с валютной карты ПриватБанка на зарубежную карту будет стоить 2% от суммы, но не менее 50 гривен.

Для владельцев пенсионных карт условия снятия наличных в Украине остаются бесплатными — эту категорию клиентов изменения не затронули.

Как уменьшить расходы на комиссии

Чтобы избежать лишних платежей, стоит снимать наличные исключительно в сети банкоматов ПриватБанка — там комиссия не взимается. От платной услуги SMS-информирования можно отказаться, заменив ее на бесплатные push-уведомления в приложении «Приват24». В нем также доступны бесплатная проверка баланса и история всех транзакций.