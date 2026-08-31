Многие пенсионеры до сих пор не знают, что лечение ряда серьезных заболеваний может быть бесплатным — государство обязано оплачивать медицинскую помощь по Программе медицинских гарантий НСЗУ, но важно знать, как именно получить эти услуги.

Бесплатная помощь для украинцев охватывает все больше сфер — от жилья для переселенцев до лечения пенсионеров, и юрист Михаил Вулах объяснил, какие именно болезни государство обязано лечить бесплатно по Программе медицинских гарантий.

Программа медицинских гарантий — это фактическое исполнение статьи 49 Конституции Украины, которая предусматривает бесплатную медицинскую помощь в государственных и коммунальных учреждениях. Через эту систему Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплачивает медицинским учреждениям услуги, предоставленные пациентам. То есть для пенсионера лечение бесплатное, но больница получает деньги от государства — для этого учреждение должно заключить договор с НСЗУ.

Какие 5 болезней государство лечит бесплатно

По словам юриста Михаила Вулаха, к пяти основным заболеваниям, лечение которых может оплачивать государство, относятся:

гипертония;

инфаркт миокарда;

инсульт;

сахарный диабет;

онкологические заболевания.

При гипертонии бесплатно должны предоставляться прием семейного врача, анализы — общий анализ крови, глюкоза, холестерин — а также электрокардиограмма. По программе «Доступные лекарства» пенсионер может получать необходимые препараты бесплатно или с незначительной доплатой.

В случае инфаркта миокарда государство покрывает выезд скорой, госпитализацию в кардиологическое отделение, коронарографию, стентирование, медикаменты во время пребывания в больнице, реанимацию и послеоперационный уход. Также предусмотрена реабилитация. При инсульте в бесплатный пакет входят КТ или МРТ головного мозга, лечение, медикаменты и постинсультная реабилитация — физическая, логопедическая и психологическая помощь, а также подгузники, уход и питание в стационаре.

Для больных сахарным диабетом бесплатными являются консультация эндокринолога, анализы крови на глюкозу и гликированный гемоглобин, инсулин и сахароснижающие препараты. В некоторых случаях выдают глюкометры. При онкологических заболеваниях НСЗУ гарантирует УЗИ, КТ, МРТ, маммографию, биопсию, гистологию, оперативное вмешательство, часть химиотерапии, лучевую терапию и паллиативную помощь.

Что делать, если в больнице требуют деньги

Юрист советует не спешить платить, если за услугу требуют деньги. Прежде всего стоит сказать, что вы проверите информацию на сайте НСЗУ или позвоните на горячую линию. Также следует записать фамилию врача, который требует оплату. Позвонить в НСЗУ можно по номеру 1677. Если вы все же заплатили — обязательно сохраните документ, подтверждающий оплату. Если после оплаты вам не предоставили никакого документа — это незаконно.

Проверить, имеет ли конкретная больница договор с НСЗУ, можно на сайте службы или по номеру горячей линии 1677. Отдельно действует программа «Доступные лекарства», по которой препараты можно получить бесплатно или с незначительной доплатой по таким направлениям: сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Паркинсона, эпилепсия, расстройства психики, сахарный диабет, несахарный диабет, состояния после трансплантации, бронхиальная астма и паллиативные состояния.

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