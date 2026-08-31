Прогноз на эту неделю опубликовало издание Horoscope.com. Астрологи отмечают, что Тельцам будет сложно отнестись к событиям легко — всё будет казаться значимым, а эмоции обострятся сильнее обычного.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник и вторник, стоит внимательнее следить за своими реакциями на рабочие ситуации. Мелкие недопонимания с коллегами могут показаться серьёзнее, чем они есть на самом деле, — поэтому перед тем, как что-то отвечать, лучше сделать паузу. В среду и четверг важно не переиграть с категоричностью: если есть желание доказать свою правоту или выглядеть «правильнее» других, эти амбиции стоит придержать. Скромность и спокойная уверенность в собственной компетентности принесут больше пользы, чем демонстративная правота. Финансовые вопросы на этой неделе лучше решать без спешки и эмоций.

Отношения

В начале недели возможно чувство ревности или беспокойства из-за того, что на самом деле не стоит таких переживаний, — важно распознать это состояние и не позволять ему управлять вашими словами или поступками. В середине недели уделите внимание друзьям: не воспринимайте их поддержку как что-то само собой разумеющееся. Простое слово благодарности или искренний комплимент напомнят близким, насколько они важны для вас, и укрепят отношения перед выходными.

Здоровье и энергия

Эмоциональное напряжение в начале недели может отразиться на общем самочувствии, поэтому стоит закладывать время на отдых и не перегружать себя дополнительными делами в понедельник и вторник. Прогулки, спокойный сон и минимум лишних раздражителей помогут быстрее стабилизировать настроение. Ближе к пятнице энергия естественным образом выровняется, и вы почувствуете себя намного комфортнее — как физически, так и эмоционально.

Лучшие дни недели

Пятница станет переломным моментом: именно тогда Тельцы почувствуют большую уверенность в себе и своём социальном положении. Это хороший день для важных разговоров и встреч, поскольку внутреннее равновесие работает в вашу пользу. Субботы и воскресенье продолжат эту волну комфорта — используйте выходные, чтобы насладиться стабильностью, которая наконец пришла после напряжённого начала недели.