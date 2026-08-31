На этой неделе Львам стоит сначала разобраться с накопившимися вопросами, а затем позволить себе яркие эмоции и романтику.

Прогноз на неделю с 31 августа по 6 сентября опубликовало издание Horoscope.com. Астрологи сравнивают эту неделю с работой в саду: иногда нужно выкопать растение и посмотреть, что там под землёй. Именно это ждёт Львов в начале недели — а уже в середине всё изменится на яркую и весёлую историю.

Работа и финансы

Понедельник и вторник — время обратить внимание на то, что скрыто под поверхностью. Это касается дел, которые вы откладывали или не хотели детально рассматривать: расчёты, документы, состояние дел в проекте, реальное положение бюджета. Не самое интересное занятие, признают астрологи, но именно сейчас у вас наконец есть терпение и фокус, чтобы разобраться в деталях. Потратив эти два дня на «корни» дел, вы освободите себе пространство для более лёгкого и продуктивного продолжения недели.

Отношения

Среда и четверг — полная противоположность скуке: дни описывают как огненные, весёлые, вроде «поездки с открытым верхом» — полные романтики и приятных неожиданностей по дороге. Это удачное время для ярких свиданий, спонтанных планов и открытых разговоров о чувствах. В пятницу и субботу запал не угасает — используйте этот настрой для тёплых встреч с близкими людьми. А воскресенье посвящено именно вам и тому особенному человеку рядом: момент близости и искренности. Совет на этот день прост — не держитесь слишком крепко, дайте отношениям дышать.

Здоровье и энергия

В начале недели энергия более спокойная, сосредоточенная внутри — это нормально, когда занимаетесь «подземной» работой над деталями. Держите умеренный темп, больше отдыхайте по вечерам. А со среды запал и энтузиазм заметно растут: тело и настроение откликаются на яркие эмоции, появляется желание двигаться, выходить из дома, встречаться с людьми. Используйте эту волну активно, но оставьте себе время на восстановление в выходные.

Лучшие дни недели

Среда и четверг станут самыми яркими — именно тогда открываются романтика и приятные приключения. Воскресенье также особенное: это день искренности и тёплого момента с важным человеком, главное — не пытаться удержать всё слишком крепко.