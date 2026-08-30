В сентябре 2026 года военнослужащие, ветераны и члены их семей могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Льгота распространяется на троллейбусы, трамваи, электрички и пригородные автобусы при наличии соответствующего удостоверения.

Льготы для военных в Украине включают не только денежные выплаты — с сентября 2026 года защитники, ветераны и члены их семей могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом при наличии удостоверения. Как сообщает Новини.LIVE, право на бесплатный проезд также имеют еще более десяти категорий украинцев.

Льготные перевозки распространяются на троллейбусы, трамваи, электрички, пригородные автобусные маршруты и другой городской наземный транспорт. В то же время воспользоваться льготой не получится в междугородних автобусах, такси, метро и поездах дальнего следования. Для маршрутных такси бесплатный проезд регулируется решениями органов местного самоуправления — то есть в каждом городе правила могут отличаться.

Кто имеет право на бесплатный проезд в сентябре

Перечень категорий, которые могут не платить за проезд в общественном транспорте, един для всей страны. В сентябре 2026 года в него входят:

участники боевых действий;

военнослужащие срочной службы;

ветераны военной службы, правоохранительных органов, полиции и СБУ;

лица с инвалидностью вследствие войны и их сопровождающие;

родители погибших или пропавших без вести военнослужащих;

пенсионеры по возрасту;

дети из многодетных семей;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети до шести лет без отдельного места;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и ликвидаторы аварии;

лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и лица, их сопровождающие;

полицейские и сотрудники СБУ при исполнении служебных обязанностей;

реабилитированные лица, которым установили инвалидность в результате политических репрессий.

Для военных и ветеранов ключевым документом, подтверждающим право на льготу, является удостоверение участника боевых действий или военный билет. Пенсионеры должны предъявлять пенсионное удостоверение, а лица с инвалидностью — соответствующее удостоверение или справку МСЭК.

Что делать, если отказали в бесплатном проезде

Чаще всего проблемы возникают именно в маршрутных такси: перевозчики могут ограничивать количество льготных мест или вообще отказывать пассажирам, пытаясь минимизировать убытки. Специалисты Бесплатной юридической помощи подчеркивают: такие действия незаконны.

«Перевозчику на автобусных маршрутах общего пользования запрещается отказывать в льготной перевозке, кроме случаев, предусмотренных законом. Безосновательный отказ влечет за собой ответственность», — пояснили юристы.

Если вам отказали в бесплатном проезде, алгоритм действий следующий:

Зафиксируйте нарушение — запишите разговор на видео или сделайте аудиозапись. Запомните или сфотографируйте номер транспортного средства и название компании-перевозчика. Если пришлось купить билет — сохраните его как доказательство. Немедленно позвоните в полицию по номеру 102 и подайте жалобу.

Убытки транспортных предприятий от льготных перевозок финансируются из местного бюджета. Городские власти обязаны заранее предусмотреть средства на эти нужды, поэтому аргументы перевозчиков об отсутствии компенсации не являются основанием для отказа пассажирам-льготникам.

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