У Львові частина пенсіонерів, яким відмовили у пільговій «ЛеоКарт», змушена платити повну вартість проїзду або оскаржувати відмову в суді. Один із таких випадків нещодавно розглянув львівський суд.

Пільгові програми у Львівській області зазнають змін — пенсіонери у Львові дедалі частіше змушені платити за проїзд у громадському транспорті або відстоювати право на безкоштовну «ЛеоКарт» через суд.

Такий випадок нещодавно розглянув львівський суд, повідомляє LVIV.MEDIA. Пенсіонерка, яка отримує пенсію за вислугу років по лінії Держспецзв'язку, у квітні 2026 року звернулася до Центру обслуговування пасажирів на вулиці Горбачевського, щоб оформити пільгову «ЛеоКарт». Адміністратор відмовив в усній формі, а згодом ЛКП «Львівавтодор» надіслало письмову відмову.

У підприємстві пояснили: міська пільга поширюється лише на окремі категорії військових пенсіонерів віком від 60 років, зареєстрованих у Львівській громаді. Жінка ж, за даними Пенсійного фонду, значилася старшим прапорщиком, а 60 років їй виповнилося ще у 2017 році. Однак «Львівавтодор» вирішив, що її документи не підтверджують право на пільгу.

Пенсіонерка не погодилася і подала до суду. Під час розгляду з'ясувалося: звання «старший прапорщик» у Держспецзв'язку могло бути як військовим, так і спеціальним. Суд встановив, що «Львівавтодор» перед відмовою не перевірив первинні документи — контракт, накази про призначення та звільнення, послужний список — а керувався лише роз'ясненням департаменту міської мобільності, яке мало рекомендаційний характер.

Суд визнав відмову протиправною та зобов'язав повторно розглянути звернення. Водночас «ЛеоКарт» одразу не видали: спочатку підприємство має встановити, чи проходила жінка саме військову службу. Позов задовольнили частково, з «Львівавтодору» стягнули 1331,20 грн судового збору. Рішення можна оскаржити в апеляції.

Скільки коштує проїзд для пенсіонерів у Львові

Пенсіонери за віком, не зареєстровані у Львівській громаді, взагалі не мають права на пільговий проїзд. Вони сплачують повну вартість: 20 гривень — банківською карткою або телефоном, 25 гривень — паперовим квитком у водія. Навіть для пільговиків із «ЛеоКарт» проїзд стає платним, якщо картку не завалідувати при вході: контролери можуть виписати штраф.

Що робити, якщо відмовили у пільговій «ЛеоКарт»

У разі відмови юристи радять отримати письмове пояснення причин від «Львівавтодору». Після цього варто подати заяву про перегляд рішення, додавши всі документи, що підтверджують пільговий статус. Якщо це не допоможе — звертатися до суду. Як показує практика, львівські суди нерідко стають на бік пенсіонерів.

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