Плов зазвичай готують з рису, але цей рецепт пропонує замінити його гречкою — і смак виходить навіть насиченіший за класичний варіант.

Чебуреки з капустою і грибами ми вже публікували — Плов — страва, яку люблять за ситність і насичений смак м'яса зі спеціями. Але є цікава альтернатива класичному рисовому плову — плов із гречкою. Гречка додає страві зовсім інший, горіховий присмак, а м'ясо виходить настільки м'яким, що само розпадається на волокна. Автори рецепту зізнаються: цю ідею запропонував чоловік однієї з кулінарних блогерок, і вона вже стала родинним фаворитом.

Головна перевага такого плову — це простота приготування в одній каструлі з товстим дном чи казані, без зайвих складнощів. А ще страва чудово поєднується зі звичайними солоними огірочками, що додає їй ще більшої автентичності.

Інгредієнти для плову

Олія оливкова — приблизно 80 мл (1/3 склянки)

Масло вершкове незбиране — приблизно 120 г, розділити на дві частини по 60 г

Цибуля велика — 1 шт., нарізана кубиками

Яловичина (лопатка, вирізка або якісне м'ясо для тушкування) — приблизно 500-570 г, очищена від зайвого жиру та нарізана кусочками товщиною 1-2 см

Морква велика — 3 шт., нарізана соломкою

Гречана крупа (гречка) — приблизно 450 г (2,5 склянки)

Вода холодна фільтрована — приблизно 1 літр (4 1/4 склянки) + додатково 240 мл (1 склянка) гарячої води

Сіль — 2 чайні ложки, чорний перець — 1/4 чайної ложки, або за смаком

Зіра (кумин) — 1 чайна ложка, або за смаком

Часник — 1 ціла головка, неочищена

Як приготувати плов: покроково

У великій каструлі з товстим дном або казані на середньо-високому вогні розігрійте оливкову олію та 60 г вершкового масла. Додайте нарізану цибулю та обсмажуйте, періодично перемішуючи, доки вона не стане м'якою — приблизно 5 хвилин.

Додайте нарізане кубиками м'ясо та обсмажуйте ще 5 хвилин, перевертаючи один раз (м'ясо не повинно повністю проготуватися на цьому етапі). Додайте нарізану соломкою моркву та перемішуйте ще одну хвилину.

Влийте близько 1 літра холодної води, додайте зіру, сіль і перець за смаком. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь до слабкого кипіння, накрийте кришкою і готуйте плов 1 годину — під кришкою повинно чутися легке булькання.

Приблизно за 10 хвилин до завершення години розігрійте велику сковороду з антипригарним покриттям на середньо-високому вогні та розтопіть решту 60 г вершкового масла. Додайте гречку та підсмажуйте, часто перемішуючи, до золотистого кольору — 3-5 хвилин.

Викладіть підсмажену гречку в каструлю рівним шаром і обережно долийте гарячої води так, щоб вона покривала гречку приблизно на 1 см вище рівня крупи (у рецепті використовували 1 склянку гарячої води).

Розріжте головку часнику навпіл гострим ножем і покладіть половинки зрізом донизу на поверхню гречки, злегка втиснувши їх у крупу. Готуйте плов без кришки на середньому вогні, доки більша частина рідини на поверхні не випарується — приблизно 10 хвилин.

Зробіть 8-10 отворів у гречці для виходу пари, накрийте кришкою, зменшіть вогонь до мінімуму і залиште плов ще на 30 хвилин. Вийміть часник і обережно перемішайте всю страву.

До слова, зубчики часнику з такого плову цілком їстівні — їх легко видавити зі шкірки та подати разом зі стравою, якщо забажаєте.

Подавайте плов гарячим, ідеально — зі свіжими солоними огірочками, які підкреслюють смак м'яса та спецій. Страва добре зберігається в холодильнику кілька днів і легко розігрівається, а смак після настоювання стає ще насиченішим.

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