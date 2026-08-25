Подорожчання продуктів у Чернігівській області триває, за даними Мінфіну, середні ціни на курятину, борошно та оливки знову змінилися. Розповідаємо, скільки тепер коштують популярні товари в магазинах.

Безкоштовні продукти в Чернігівській області доступні не для всіх, а ціни в супермаркетах тим часом продовжують зростати. Подорожчання продуктів у Чернігівській області фіксує портал Мінфін — за даними на 24 серпня 2026 року, вартість низки базових товарів знову змінилася.

Курятина «Наша Ряба»: скільки коштує гомілка

Курятина залишається одним із найдоступніших видів м'яса, однак ціни на неї поступово повзуть угору. За даними Мінфіну, середня ціна на курятину «Наша Ряба» гомілка (1 кг) станом на 24 серпня становить 102,25 грн. У мережі Auchan цей продукт можна знайти за 95,50 грн, тоді як у Metro цінник вищий — 109,00 грн за кілограм.

Для порівняння: звичайна куряча гомілка (не брендована) у середньому коштує 97,00 грн за кілограм, тушка — 114,00 грн, а філе «Наша Ряба» сягає 267,65 грн. Найдорожче філе цього бренду продають у Megamarket — 326,50 грн.

Борошно «Хуторок»: ціна за 2 кг

Борошно пшеничне «Хуторок» в упаковці 2 кг у середньому по Україні коштує 70,96 грн. У мережі Novus його продають за 67,92 грн, а в Megamarket — за 74,00 грн. Різниця між магазинами сягає понад 6 гривень, тож покупцям варто порівнювати ціни перед походом у супермаркет.

Оливки «Іберіка»: консервація теж дорожчає

Оливки зелені з кісточкою «Іберіка» (300 г) у середньому обійдуться в 141,60 грн. У мережі Auchan ціна така сама — 141,60 грн. Для порівняння: чорні оливки без кісточки того ж виробника в аналогічній упаковці коштують 124,57 грн, а чорні з кісточкою — 139,05 грн.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області відбувається на тлі загальноукраїнської тенденції до зростання цін. За даними Держстату, індекс споживчих цін на м'ясо та бакалію демонструє поступове збільшення протягом останніх місяців. Експерти рекомендують відстежувати акції в різних мережах — різниця у вартості одного й того самого товару може сягати 10–15%.

Раніше Politeka повідомляла, чернігівська область отримала нові графіки відключень: де світла не буде на тиждень з 24 по 30 серпня.

Також Politeka повідомляла, відключення світла у Чернігівській області: аварія на мережах «Укренерго» знеструмила три міста.

Як повідомляла Politeka, грошова допомога для пенсіонерів в Чернігові: хто та як може отримати 12 300 гривень в серпні.