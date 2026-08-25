У Тернополі з 21:00 25 серпня розпочнеться ремонт дорожнього покриття на вулиці Руській. Комунальники попередили водіїв про обмеження руху в нічний час.

Обмеження руху в Тернополі запроваджують вже сьогодні ввечері — міська рада попередила водіїв про початок дорожніх робіт на одній із центральних вулиць. Як повідомили в Тернопільській міській раді, ремонт дорожнього покриття стартує на вулиці Руській.

Згідно з офіційним повідомленням, роботи розпочнуться 25 серпня о 21:00. Комунальники обрали нічний час для проведення ремонту, щоб максимально зменшити затори та не створювати додаткових незручностей для водіїв у денні години пік.

Що відомо про ремонт на вулиці Руській

Вулиця Руська є однією з важливих транспортних артерій Тернополя, що з'єднує центральну частину міста з мікрорайоном «Дружба». Саме тому ремонтні роботи тут можуть суттєво вплинути на рух транспорту в цій частині міста.

У міськраді наголосили, що роботи проводитимуть поетапно, аби не перекривати всю вулицю одночасно. Водіям рекомендують завчасно планувати маршрути об'їзду та звертати увагу на тимчасові дорожні знаки, які встановлять на під'їздах до місця проведення робіт.

Як діяти водіям під час ремонту

Комунальні служби закликають водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Для безпечного проїзду варто знижувати швидкість поблизу ремонтованої ділянки та дотримуватися вказівок тимчасової схеми руху.

Точні терміни завершення ремонту наразі не повідомляються — усе залежатиме від погодних умов та обсягу виявлених пошкоджень дорожнього покриття. У міськраді обіцяють оперативно інформувати мешканців про хід робіт та можливі зміни в організації дорожнього руху.