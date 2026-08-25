В Тернополе с 21:00 25 августа начнется ремонт дорожного покрытия на улице Русской. Коммунальщики предупредили водителей об ограничении движения в ночное время.

Ограничение движения в Тернополе вводится уже сегодня вечером — городской совет предупредил водителей о начале дорожных работ на одной из центральных улиц. Как сообщили в Тернопольском городском совете, ремонт дорожного покрытия стартует на улице Русской.

Согласно официальному сообщению, работы начнутся 25 августа в 21:00. Коммунальщики выбрали ночное время для проведения ремонта, чтобы максимально уменьшить пробки и не создавать дополнительных неудобств для водителей в дневные часы пик.

Что известно о ремонте на улице Русской

Улица Русская является одной из важных транспортных артерий Тернополя, соединяющей центральную часть города с микрорайоном «Дружба». Именно поэтому ремонтные работы здесь могут существенно повлиять на движение транспорта в этой части города.

В горсовете подчеркнули, что работы будут проводиться поэтапно, чтобы не перекрывать всю улицу одновременно. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты объезда и обращать внимание на временные дорожные знаки, которые установят на подъездах к месту проведения работ.

Как действовать водителям во время ремонта

Коммунальные службы призывают водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Для безопасного проезда следует снижать скорость вблизи ремонтируемого участка и соблюдать указания временной схемы движения.

Точные сроки завершения ремонта пока не сообщаются — все будет зависеть от погодных условий и объема выявленных повреждений дорожного покрытия. В горсовете обещают оперативно информировать жителей о ходе работ и возможных изменениях в организации дорожного движения.