В августе 2026 года на сайте Кабинета министров зарегистрировали сразу три электронные петиции с предложениями ввести одинаковую воинскую обязанность для мужчин и женщин. Действующее законодательство предусматривает, что женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны только добровольно — и по состоянию на 25 августа никаких изменений не принято.

Мобилизация в Украине продолжает вызывать активные общественные дискуссии, и накануне 1 сентября внимание снова приковано к вопросу воинского учета женщин. Поводом для новой волны обсуждений стали сразу три петиции, зарегистрированные на сайте Кабинета министров в течение августа 2026 года.

Первая инициатива предлагает распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин без детей, сохраняя гарантии для тех, кто воспитывает детей. Вторая — уравнять базовые правила выполнения воинской обязанности для мужчин и женщин с учетом возраста, состояния здоровья, специальности и потребностей ВСУ. Третья — сделать воинский учет женщин обязательным и предусмотреть для них военную подготовку и призыв на равных с мужчинами условиях. В то же время регистрация петиций не является законодательным изменением — это лишь предложения граждан, которые могут быть рассмотрены, если наберут необходимое количество подписей.

Действующая редакция Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» прямо предусматривает: женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны государства в военное время исключительно на добровольной основе. Никаких изменений в эту норму по состоянию на 25 августа 2026 года не принято.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко категорически отверг возможность принудительной мобилизации женщин. «Никакой мобилизации женщин в Украине не происходит и не будет происходить. Женщины идут в армию исключительно добровольно», — подчеркнул он. Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук также не поддержала идею обязательного призыва украинок, отметив, что вместо этого Украина нуждается в большем количестве ракет и усилении давления на Россию.

В то же время бывший министр обороны Алексей Резников высказался за расширение участия женщин в обороне, ссылаясь на опыт Израиля. По его словам, речь идет не о направлении всех украинок на передовую, а о привлечении к операторским, логистическим и другим специальностям в тылу — что позволило бы передислоцировать мужчин ближе к фронту. «Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. Тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое», — сказал экс-министр.

Бывший спецпредставитель США генерал Кит Келлог также поддержал идею службы женщин: «Мой ответ — да. Потому что они воюют ничуть не хуже мужчин». Он напомнил, что его дочь окончила военную академию США и участвовала в войне в Афганистане.

Какие женщины подлежат воинскому учету сейчас

Военный юрист Лилия Калашникова пояснила: нынешняя система не предусматривает всеобщего принудительного призыва украинок. Обязанности по учету касаются прежде всего отдельных профессиональных категорий. К ним относятся женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, а также представительницы других специальностей, родственных военно-учетным — в частности в сфере связи, вычислительной техники, картографии, геодезии, пищевых технологий, полиграфии и других. Полный перечень специальностей утвержден приказом Министерства обороны.

Что изменится с 1 сентября

Несмотря на активные дискуссии, с 1 сентября 2026 года никаких новых правил по мобилизации женщин не вводится. Женщины, состоящие на воинском учете, по-прежнему могут быть призваны только по собственному желанию. Генеральный штаб, по словам бывшей заместительницы министра обороны Анны Маляр, является ключевым органом, определяющим реальные потребности в человеческих ресурсах, и его официальные расчеты в предыдущие годы не свидетельствовали о необходимости принудительной мобилизации женщин. «В дискуссии, которая вновь разгорелась вокруг этого вопроса, точку должен поставить Генеральный штаб — на основании расчетов и определения реальной потребности Вооруженных Сил», — заявила Маляр.

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