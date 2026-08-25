Медовик — это многослойный торт из тонких медовых коржей и нежного сметанного крема, и этот рецепт готовится проще традиционного, так как коржи не требуют выпекания на водяной бане.

Медовик по праву считается одним из самых популярных тортов на постсоветском пространстве: тонкие ароматные коржи с медом пропитываются нежным сметанным кремом и превращаются в необычайно мягкий десерт. Этот рецепт медовика привлекает тем, что не требует сложной технологии с водяной баней, как классические варианты — тесто готовится прямо на плите, а затем раскатывается и выпекается отдельными тонкими коржами. Результат — торт из восьми слоёв, который получается мягким, ароматным и отлично держит форму.

Главное преимущество этого рецепта медовика — простота приготовления без потери вкуса. Тесто не требует особой осторожности при нагревании, поэтому справиться с ним сможет даже тот, кто никогда раньше не пёк медовик.

Ингредиенты для медовика

Для коржей:

мёд — 4 столовые ложки (примерно 85 г)

сахар — 150 г (3/4 стакана)

сливочное масло несолёное — 2 столовые ложки (примерно 28 г)

яйца крупные — 3 шт., комнатной температуры, взбитые вилкой

сода пищевая — 1 чайная ложка

пшеничная мука — примерно 360 г (3 стакана)

Для сметанного крема:

сметана — примерно 900 г

сахарная пудра — примерно 240 г (2 стакана)

сливки жирные для взбивания — 240 мл (1 стакан)

Для украшения (по желанию):

свежие ягоды — примерно 225 г

Как приготовить медовик: пошагово

В среднюю кастрюлю добавьте сахар, мёд и сливочное масло. Растопите на среднем-низком огне, время от времени помешивая, пока сахар полностью не растворится — это займёт примерно 5-7 минут. Важно не ставить кастрюлю на сильный огонь, иначе масса может подгореть на дне.

Как только сахар растворился, снимите кастрюлю с огня и, пока масса ещё горячая, влейте взбитые яйца тонкой струйкой, непрерывно и энергично перемешивая, чтобы яйца не сварились комочками, а равномерно соединились с остальной массой.

Всыпьте соду и перемешивайте, пока не останется ни одного комочка. Затем постепенно, по половине стакана, вмешивайте муку лопаткой, пока тесто не приобретёт консистенцию глины и не перестанет липнуть к рукам.

Разделите тесто на 8 равных частей и сразу переходите к следующему шагу — коржи лучше всего раскатываются, пока тесто ещё тёплое.

На хорошо присыпанной мукой поверхности раскатайте каждую часть в тонкий круг диаметром примерно 23 см (толщина около 3 мм). Для ровного края можно приложить тарелку соответствующего диаметра и обрезать тесто по контуру, а обрезки оставить для крошки.

Переложите тесто на пергамент и выпекайте по два коржа одновременно при температуре 175-180°C в течение 4-5 минут до золотистого цвета. Готовые коржи переложите на решётку и дайте полностью остыть, прежде чем складывать их в торт. Повторите с оставшимся тестом.

В конце выпеките обрезки, разложив их равномерно на пергаменте. Когда они остынут и затвердеют, раскатайте их скалкой или измельчите в блендере до мелкой крошки — она понадобится для украшения торта.

Для крема взбейте сливки до пышной и устойчивой пены (это займёт 1-2 минуты на высокой скорости). В отдельной миске смешайте сметану с сахарной пудрой, а затем аккуратно введите взбитые сливки — крем для медовика готов.

Смазывайте каждый корж кремом (примерно по 1/3 стакана на слой), не жалея крема — торт должен хорошо пропитаться, чтобы стать мягким. Слегка прижимайте коржи, чтобы не оставалось воздушных карманов. Обмажьте кремом верх и бока торта, а затем присыпьте медовик крошкой из обрезков.

Накройте торт пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике на ночь — медовику нужно время, чтобы пропитаться кремом и стать по-настоящему мягким.

Подавайте медовик охлаждённым, при желании украсив свежими ягодами. Торт хорошо хранится в холодильнике несколько дней — проверено, что даже на четвёртый день он остаётся вкусным, поэтому медовик можно готовить заранее.