Панкейки на пахте — это быстрый и простой завтрак, который получается невероятно пышным внутри и с хрустящими масляными краями. Популярная американская фуд-блогер Сэм Мерритт (Sugar Spun Run) поделилась своим любимым рецептом, собравшим более 900 положительных отзывов.

медовик со сметанным кремом мы уже публиковали — панкейки один из самых популярных вариантов завтрака во всём мире, и это неудивительно: готовятся они быстро, а результат всегда радует всю семью. Этот рецепт панкейков особенный тем, что вместо обычного молока в тесто идёт пахта (кисломолочный продукт), которая придаёт нежную кислинку и делает структуру особенно воздушной. Рецептом поделилась популярная американская фуд-блогер Сэм Мерритт, автор блога Sugar Spun Run, которая готовит эти панкейки годами — рецепт ей передала свекровь, и с тех пор блюдо стало фирменным на семейных завтраках.

Главное преимущество домашних панкейков перед готовыми смесями — вкус и текстура. Пахта не только добавляет глубины вкуса, но и активирует пищевую соду, благодаря чему тесто поднимается лучше, а сами панкейки получаются пышными внутри и с хрустящими краешками.

Ингредиенты для панкейков

Мука пшеничная — примерно 240-250 г (2 стакана)

Сахар — 2 столовые ложки

Разрыхлитель для теста (пекарский порошок) — 2 чайные ложки

Сода пищевая — 1/2 чайной ложки

Соль мелкая — 1/4 чайной ложки

Пахта (кисломолочный продукт) — примерно 540 мл (2 1/4 стакана)

Яйца крупные — 2 шт.

Экстракт ванили — 1 чайная ложка

Масло сливочное растопленное — 3 столовые ложки (примерно 45 г)

Масло растительное — немного, для смазывания поверхности сковороды

Если пахты нет, её можно заменить: 2 столовые ложки лимонного сока или уксуса добавить к обычному молоку и дать постоять 10 минут; или смешать в равных пропорциях йогурт и молоко; или воспользоваться кефиром, разведённым небольшим количеством воды.

Как приготовить панкейки: пошагово

В большой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы всё распределилось равномерно.

В отдельной миске соедините пахту, яйца и ванильный экстракт, хорошо взбейте до однородности.

Влейте жидкую основу в сухие ингредиенты и перемешайте вручную только до увлажнения — комочки в тесте это нормально, главное не перемешивать слишком долго, иначе панкейки получатся тугими и не такими пышными.

Добавьте растопленное масло, осторожно вымешивая тесто, пока масло не соединится с основной массой. Не перемешивайте слишком много.

Разогрейте большую антипригарную сковороду или чугунную сковороду на среднем огне (примерно 165-175°C, если готовите на электрической грилевой поверхности). Смажьте поверхность маслом с помощью кисточки или спрея.

Выливайте тесто на разогретую поверхность порциями примерно по 60 мл (для панкейков диаметром 10 см) или по 80 мл (для панкейков диаметром 15 см), оставляя между ними немного места для удобного перевёртывания.

Обжаривайте панкейки примерно 2-3 минуты с каждой стороны. Перевёртывайте, когда на поверхности начнут появляться и лопаться пузырьки — это признак того, что низ уже хорошо прожарился.

Готовые панкейки можно держать тёплыми в духовке, разогретой до примерно 95°C, пока готовятся следующие порции теста.

Общее время приготовления панкейков — около 30 минут, включая подготовку теста.

Подача и хранение панкейков

Панкейки прекрасно сочетаются со свежими ягодами, ломтиками бананов или косточковых фруктов, кленовым сиропом, мёдом, кусочком масла или взбитыми сливками. Можно разнообразить рецепт, добавив в тесто черники или шоколадной крошки.

Готовые панкейки хранятся в холодильнике до 2-3 дней (переложив слои пергаментом, чтобы не слипались) или в морозильной камере до 2 месяцев. Разогревать лучше всего на сухой сковороде, в тостере или духовке, пока не прогреются.

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