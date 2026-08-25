Панкейки на маслянці — це швидкий і простий сніданок, який виходить надзвичайно пухким усередині та з хрусткими масляними краями. Популярна американська фуд-блогерка Сем Меррітт (Sugar Spun Run) поділилася своїм улюбленим рецептом, що зібрав понад 900 схвальних відгуків.

медовик зі сметанним кремом ми вже публікували — панкейки один з найпопулярніших варіантів сніданку в усьому світі, і не дивно: готуються вони швидко, а результат завжди тішить усю сім'ю. Цей рецепт панкейків особливий тим, що замість звичайного молока в тісто йде маслянка (кисломолочний продукт), яка надає ніжну кислинку та робить структуру особливо повітряною. Рецептом поділилася популярна американська фуд-блогерка Сем Меррітт, авторка блогу Sugar Spun Run, яка готує ці панкейки роками — рецепт їй передала свекруха, і відтоді страва стала фірмовою на родинних сніданках.

Головна перевага домашніх панкейків перед готовими сумішами — смак і текстура. Маслянка не лише додає глибини смаку, а й активує харчову соду, завдяки чому тісто піднімається краще, а самі панкейки виходять пухкими зсередини та з хрусткими краєчками.

Інгредієнти для панкейків

Борошно пшеничне — приблизно 240-250 г (2 склянки)

Цукор — 2 столові ложки

Розпушувач для тіста (пекарський порошок) — 2 чайні ложки

Сода харчова — 1/2 чайної ложки

Сіль дрібна — 1/4 чайної ложки

Маслянка (кисломолочний продукт) — приблизно 540 мл (2 1/4 склянки)

Яйця великі — 2 шт.

Екстракт ванілі — 1 чайна ложка

Масло вершкове розтоплене — 3 столові ложки (приблизно 45 г)

Олія — трохи, для змащення поверхні сковороди

Якщо маслянки немає, її можна замінити: 2 столові ложки лимонного соку або оцту додати до звичайного молока і дати постояти 10 хвилин; або змішати в рівних частках йогурт і молоко; або скористатися кефіром, розведеним невеликою кількістю води.

Як приготувати панкейки: покроково

У великій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, цукор, розпушувач, соду та сіль. Ретельно перемішайте віночком, щоб усе розподілилося рівномірно.

В окремій мисці з'єднайте маслянку, яйця та ванільний екстракт, добре збийте до однорідності.

Вилийте рідку основу в сухі інгредієнти й перемішайте вручну лише до зволоження — грудочки в тісті це нормально, головне не перемішувати надто довго, інакше панкейки вийдуть тугими й не такими пухкими.

Додайте розтоплене масло, обережно вимішуючи тісто, доки масло не з'єднається з основною масою. Не перемішуйте забагато.

Розігрійте велику неприпалювану сковороду або чавунну пательню на середньому вогні (приблизно 165-175°C, якщо готуєте на електричній грилі-поверхні). Змастіть поверхню олією за допомогою пензлика чи спрея.

Виливайте тісто на розігріту поверхню порціями приблизно по 60 мл (для панкейків діаметром 10 см) або по 80 мл (для панкейків діаметром 15 см), залишаючи між ними трохи місця для зручного перевертання.

Смажте панкейки приблизно 2-3 хвилини з кожного боку. Перевертайте, коли на поверхні почнуть з'являтися й лопатися бульбашки — це ознака того, що низ уже добре підсмажився.

Готові панкейки можна тримати теплими в духовці, розігрітій до приблизно 95°C, поки готуються наступні порції тіста.

Загальний час приготування панкейків — близько 30 хвилин, включно з підготовкою тіста.

Подача та зберігання панкейків

Панкейки чудово поєднуються зі свіжими ягодами, скибочками бананів чи кісточкових фруктів, кленовим сиропом, медом, шматочком масла або збитими вершками. Можна урізноманітнити рецепт, додавши в тісто чорницю або шоколадну крихту.

Готові панкейки зберігаються в холодильнику до 2-3 днів (переклавши шари пергаментом, щоб не злипалися) або в морозильній камері до 2 місяців. Розігрівати найкраще на сухій сковороді, у тостері чи духовці, доки не прогріються.

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