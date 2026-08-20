У Тернополі виконавчий комітет ухвалив рішення про виділення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям на лікування та реабілітацію. По 15 тисяч гривень отримають 14 захисників.

Обмеження руху транспорту в Тернополі нещодавно змінили звичні маршрути містян, однак міська влада не забуває і про соціальну підтримку — виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив чергове рішення про виділення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям на лікування та реабілітацію. Як повідомляє видання «Місто», кошти отримають захисники, які брали участь у бойових діях та потребують медичної допомоги.

Цього разу фінансову підтримку отримають 14 військовослужбовців — кожному виплатять по 15 000 гривень. Загальна сума нового траншу становить 210 000 гривень. Гроші спрямують на лікування, реабілітацію та відновлення здоров'я тернопільських захисників.

Програма діє в Тернополі не перший рік: у 2025 році таку допомогу отримали 622 військовослужбовці, а за неповний 2026 рік — уже 538 осіб. Рішення про кожен транш ухвалюється окремо на засіданнях виконавчого комітету міської ради.

Хто може отримати допомогу

На матеріальну підтримку можуть розраховувати тернопільські військові, які брали участь у бойових діях або забезпечували оборону країни, отримали травми, поранення, контузії чи інші ушкодження й потребують медичної допомоги. Виплата є одноразовою та надається за рішенням виконавчого комітету на підставі поданих документів.

Як подати заявку

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до відділу звернень Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (перший поверх). Прийом документів здійснюється в будні дні.

Додаткову інформацію надає відділ по роботі з ветеранами війни та пільговими категоріями управління соціальної політики за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8. Телефон для довідок: (067) 395-88-62.

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