У жовтні 2026 року в Україні триває загальна мобілізація, проте закон чітко визначає категорії військовозобов'язаних, яких ТЦК не мають права призвати. Розповідаємо, хто має право на відстрочку і як її підтвердити.

Відстрочка від мобілізації в Україні діє і в жовтні — закон чітко визначає категорії військовозобов'язаних, яких територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не мають права призвати під час загальної мобілізації. Повний перелік підстав закріплений у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Хто не підлягає призову: повний перелік категорій

Найширша група — особи з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи, а також ті, кого військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала тимчасово непридатними за станом здоров'я на строк до шести місяців. Після завершення цього строку слід повторно пройти ВЛК.

Закон захищає багатодітних батьків: жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, призову не підлягають. Та сама норма діє для тих, хто самостійно виховує дитину (дітей) до 18 років, і для батьків, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років або повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи.

Право на відстрочку мають і ті, хто здійснює постійний догляд: за хворою дружиною чи чоловіком, за дитиною, а також за власними батьками або батьками дружини (чоловіка), якщо вони за висновком МСЕК чи ЛКК потребують постійного догляду. Сюди ж належать опікуни й піклувальники осіб з інвалідністю, яких суд визнав недієздатними.

Не мобілізують осіб, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба або рідні брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час АТО чи операції Об'єднаних сил.

Окрема велика група — здобувачі освіти: студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше здобутий. Відстрочку зберігають аспіранти, докторанти й особи, зараховані до інтернатури.

Заброньовані працівники, яких оформили органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів, також не підлягають призову на період дії бронювання. Не призивають вагітних жінок і тих, хто перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років (або шести років у визначених законом випадках).

Не мобілізують наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої й фахової передвищої освіти та наукових установ, які мають науковий ступінь, а також педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за умови роботи на основному місці не менш як на 0,75 ставки. Призову не підлягають народні депутати, судді, усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки й батьки-вихователі дітей-сиріт, а також священнослужителі зареєстрованих релігійних організацій.

Як підтвердити право на відстрочку

Право на відстрочку не виникає автоматично — його треба документально підтвердити в ТЦК. Для цього подають заяву та пакет документів, який підтверджує підставу: свідоцтва про народження дітей, довідки МСЕК чи ЛКК, документи про навчання, довідки про склад сім'ї, рішення суду.

У разі відмови ТЦК або вимог, які суперечать закону, військовозобов'язаний має право оскаржити рішення в адміністративному порядку чи через суд. Як нагадує видання «Експерт», підставою для звільнення від призову є саме норми статті 23 закону, і жодні внутрішні розпорядження ТЦК не можуть їх звужувати.

Актуальний перелік підстав та зміни можна звірити в тексті Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

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