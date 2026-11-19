Сочевиця - один із найдоступніших рослинних замінників м'яса: розповідаємо, скільки в ній білка та кому цей продукт буде особливо корисним.

Зміни в магазинах та ціни на продукти хвилюють багатьох українців, тож дешеві замінники м'яса стають дедалі актуальнішими. Одним із найдоступніших таких продуктів є звичайна сочевиця - вона швидко готується та містить значну кількість рослинного білка.

Для отримання достатньої кількості білка зовсім не обов'язково щодня їсти м'ясо. Деякі рослинні продукти забезпечують організм протеїном, а додатково - клітковиною, вітамінами та мінералами. Саме сочевиця дедалі частіше привертає увагу дієтологів.

Скільки білка в сочевиці

У сухому вигляді сочевиця містить приблизно 25 г білка на 100 г продукту. Після варіння показник зменшується, бо бобові вбирають воду. За даними USDA, у 100 г вареної сочевиці близько 9 г білка, 7,9 г клітковини, 3,3 мг заліза, 369 мг калію та 181 мкг фолатів.

Одна склянка готової сочевиці дає приблизно 18 г білка і 15 г клітковини. Для порівняння, 100 г вареної курятини містить понад 25 г білка, тож сочевиця поступається м'ясу за концентрацією протеїну, але чудово замінює його частину в стравах.

Чи може сочевиця повністю замінити м'ясо

Сочевиця здатна замінити м'ясо в окремих стравах, але не є його повним поживним аналогом. Вона містить усі незамінні амінокислоти, але метіоніну в ній небагато. Головна відмінність - сочевиця не містить вітаміну B12, а її залізо засвоюється гірше, ніж гемове залізо з тваринних продуктів.

Тому тим, хто повністю відмовляється від м'яса, варто окремо дбати про надходження B12 та заліза. Це не означає, що сочевицю обов'язково поєднувати з білковими продуктами в кожен прийом їжі - достатньо різноманітного харчування протягом дня.

Користь для серця та травлення

Сочевиця містить розчинну й нерозчинну клітковину, яка підтримує роботу травної системи. Розчинна клітковина може знижувати рівень «поганого» холестерину, а калій допомагає регулювати артеріальний тиск. За інформацією Гарвардської школи громадського здоров'я, пребіотичні компоненти сочевиці сприяють здоров'ю кишківника.

Найбільшу користь для серця вона дає тоді, коли замінює частину червоного чи переробленого м'яса з високим вмістом насичених жирів і солі. Поєднання білка та клітковини також добре насичує, що допомагає контролювати вагу.

Яку сочевицю обрати

У магазинах продають кілька видів. Червона швидко розварюється - підходить для супів-пюре. Зелена й коричнева краще тримають форму - їх зручно додавати в салати й рагу. Чорна (білуга) має щільну текстуру.

Сочевиця не потребує тривалого замочування, її достатньо промити. Орієнтовний час варіння: червона та жовта - 10-15 хвилин, зелена й коричнева - 20-30 хвилин, чорна - 25-30 хвилин.

Кому сочевиця може не підходити

При великих порціях сочевиця може спричиняти здуття живота та газоутворення, особливо якщо людина раніше їла мало бобових. Людям із синдромом подразненого кишківника варто починати з невеликих порцій. За хвороб нирок кількість бобових слід узгоджувати з лікарем.

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