Графіки відключення світла в Запоріжжі на 20 листопада вже відомі - у п'ятницю через планові ремонти електрообладнання частина міста тимчасово залишиться без електропостачання.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 20 листопада вже опубліковані. У п'ятницю в місті діятимуть планові знеструмлення через ремонт електрообладнання - без світла опиниться низка вулиць.

Відключення пройдуть двома періодами. Перший триватиме з 09:00 до 17:00, другий - з 09:00 до 16:00. Обидва пов'язані з плановим ремонтом електрообладнання.

Про це повідомляє офіційний сайт «Запоріжжяобленерго». У перший період, з 09:00 до 17:00, знеструмлення торкнуться таких адрес:

З 09:00 до 17:00

вул. Авраменка: 9 (п. 1, 2);

вул. Володимира Українця (Новокузнецька): 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 57, 59;

вул. Героїв 110-ї бригади (Докучаєва): 54-64, 55, 57;

вул. Героїв 55 Бригади (Уральська): 59, 59а, 61, 84а;

вул. Екскаваторна: 9;

вул. Зеленодольська: 62, 64;

вул. Каліброва: 8, 8а, 10, 13, 13а;

вул. Нагнибіди: 8, 8а, 10;

вул. Теплобудівна: 20, 20-22, 22, 28, 30;

вул. Тролейбусна: 1, 1а;

вул. Цитрусова: 5, 5а;

вул. Чарівна: 28а, 29, 32, 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 40б, 93, 95, 103, 105, 105а, 107, 109, 109а, 113, 113а, 117, 117а, 119, 119а, 121;

вул. Штабна: 7а, 9, 12;

вул. Ярославни (Качалова): 14, 16;

пр. Моторобудівників: 2/Чарівна, 76а;

шосе Південне: 72а.

Другий період знеструмлень запланований з 09:00 до 16:00. Без світла в цей час залишаться:

З 09:00 до 16:00

бул. Марії Примаченко (пр. Маяковського): 3;

вул. Варнацька (Кам'янська): 1-21, 2-26;

вул. Вячеслава Зайцева (Лермонтова): 3, 5, 6;

вул. Заповітна (Батайська): 1-27, 2-30;

вул. Запорізька: 2б, 2в;

вул. Леоніда Жаботинського: 43, 45, 45А, 47, 47А, 49;

вул. Тарасівська (Червонополянська): 1, 1а, 3-27;

вул. Фортечна: 1, 1а, 3, 3б;

вул. Якова Новицького: 8, 10;

пр. Соборний: 141, 145, 145В, 147, 184;

пров. Генічеський: 1-17, 2-12;

пров. Моринецький (Майкопський): 1-15, 2-16.

Енергетики радять мешканцям вказаних адрес заздалегідь зарядити телефони, павербанки та ліхтарики, а також не вмикати одразу після відновлення світла потужну техніку, щоб уникнути стрибків напруги.

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