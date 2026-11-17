З 24 листопада Київстар змінює вартість додаткового безлімітного інтернету поза основною абонплатою - тепер це 30 гривень на день.

Тарифи Київстар на безлімітний інтернет знову змінюються - із 24 листопада додатковий інтернет поза пакетом коштуватиме 30 гривень на день, а плату нараховуватимуть лише за дні фактичного користування.

Про це оператор повідомив 16 листопада на своєму офіційному сайті. Йдеться не про зростання основної абонентської плати, а про окремий безлімітний пакет, яким можна користуватися, коли закінчилися тарифні гігабайти.

Коли доведеться платити 30 гривень

Нова ціна застосовуватиметься у двох випадках. Перший - коли абонент використав увесь обсяг мобільного інтернету, включений до тарифного плану. Другий - коли з рахунку не списалася абонплата за основний пакет, наприклад через брак коштів.

Тоді користувач зможе далі виходити в мережу без обмеження швидкості, але вже за 30 гривень на добу. Оператор наголошує: плата нараховується лише за дні, коли людина реально користувалася інтернетом.

Якщо додатковий пакет активний 10 днів на місяць, це виллється в 300 гривень. За 30 днів активного користування сума може сягнути 900 гривень - тож тим, хто регулярно вичерпує трафік, така опція може бути дорожчою за перехід на тариф із більшою кількістю гігабайтів.

Як не переплачувати

Вартість стосується лише інтернету поза основною тарифною платою. Якщо абонент вчасно оплачує пакет послуг і не перевищує обсяг трафіку, підстав для нарахування додаткових 30 гривень немає.

Тим, хто часто вичерпує гігабайти, варто перевірити свій тарифний план і доступні пропозиції. Київстар дозволяє обрати інший тариф з актуальної лінійки або достроково розірвати договір, якщо оновлені умови не влаштовують.

Нові правила діятимуть лише на території України. Попередню вартість додаткового пакета і повний перелік тарифів, яких стосуються зміни, оператор у повідомленні не навів.

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