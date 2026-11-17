Суд став на бік чорнобильця, який понад 45 років пропрацював, але отримував пенсію у 5566 грн, і зобов'язав Пенсійний фонд провести перерахунок виплати.

Перерахунок пенсії в Україні у ПФУ вкотре став предметом судового спору - чорнобилець, який понад 45 років відпрацював усе життя, отримував лише 5566 грн на місяць, і йому довелося йти до суду, щоб домогтися справедливого розміру виплати.

Як повідомляє Судово-юридична газета, суд зобов'язав Пенсійний фонд України провести перерахунок пенсії чоловіка. Йшлося про те, що під час попередніх розрахунків ПФУ не врахував повною мірою його страховий стаж і право на підвищену пенсію як особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Чому 45 років стажу дали лише 5566 грн

Понад 45 років роботи - це практично все трудове життя. Проте розмір пенсії у 5566 грн виявився навіть нижчим за ту суму, яку чоловік реально міг би отримувати, якби ПФУ коректно застосував усі норми закону.

Суд встановив, що під час обчислення пенсії фонд не застосував належним чином положення законодавства про статус чорнобильця. Зокрема, йдеться про право на підвищення пенсії, яке передбачене для осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

У результаті суд ухвалив рішення зобов'язати ПФУ здійснити перерахунок пенсії з урахуванням усього страхового стажу та спеціального статусу позивача. Це означає, що розмір виплати має бути збільшений.

Що це означає для інших чорнобильців

Такі судові рішення є важливим сигналом для інших пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Вони свідчать, що некоректно пораховану пенсію можна оскаржити і домогтися перерахунку через суд.

Пенсійний фонд після набрання рішенням законної сили зобов'язаний виконати його і перерахувати виплату. Якщо фонд не виконує рішення, чорнобилець має право звернутися до виконавчої служби.

Що робити, якщо пенсію порахували неправильно

Якщо ви вважаєте, що розмір пенсії занижений, варто діяти поетапно. Спочатку звернутися до територіального органу ПФУ із заявою про перерахунок, додавши документи, що підтверджують стаж і статус.

Якщо ПФУ відмовить або проігнорує заяву, наступний крок - суд. Для цього потрібні: паспорт, копія трудової книжки, посвідчення чорнобильця (за наявності), рішення ПФУ про призначення пенсії та письмова відмова у перерахунку.

Судова практика дедалі частіше стає на бік пенсіонерів у подібних справах, тож шанси на позитивний результат доволі високі, якщо стаж і статус підтверджені документально.

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