Роботодавець за законом компенсує працівникові витрати на переїзд, перевезення речей, добові та одноразову допомогу. Розповідаємо, на які виплати можна розраховувати і як їх оформити.

Обов'язки роботодавців в Україні змінюються, але компенсація за переїзд працівника - це давня гарантія, яка діє й досі. Роботодавець зобов'язаний оплатити не лише квитки на дорогу, а й перевезення речей, добові та навіть допомогу на всю родину.

Право на ці виплати закріплене в постанові Кабміну № 255 від 2 березня 1998 року "Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість" - з текстом можна ознайомитися на сайті Верховної Ради. Як роз'яснює MC.today, гарантія охоплює дві ситуації: переведення працівника на роботу в інший населений пункт або влаштування на роботу, що потребує переїзду.

Що саме має оплатити роботодавець

Список компенсацій фіксований. Роботодавець відшкодовує фактичні витрати, підтверджені документами: квитками, чеками та іншими паперами.

Перше - це проїзд. Оплачують дорогу самого працівника і членів його сім'ї, які переїжджають разом із ним. До членів сім'ї закон відносить чоловіка або дружину, дітей, зокрема усиновлених, і батьків, які перебувають на утриманні та проживають разом із працівником.

Друге - перевезення майна. Роботодавець компенсує витрати на транспортування речей до нового місця проживання.

Третє - добові за кожен день перебування в дорозі. Їх нараховують за нормами, встановленими для службових відряджень.

Четверте - заробітна плата. Працівникові зберігають середній заробіток за дні збору в дорогу та облаштування на новому місці, але не більше шести днів, а також за час самого перебування в дорозі.

Одноразова допомога на працівника та родину

Окремо передбачена одноразова допомога. Самому працівнику виплачують суму в розмірі місячного посадового окладу або тарифної ставки за новим місцем роботи.

На кожного члена сім'ї, який переїжджає разом із працівником, додатково виплачують 25% від розміру допомоги самого працівника. Наприклад, якщо працівникові належить 30 000 гривень, на кожного члена сім'ї додадуть ще по 7 500 гривень.

Гарантії поширюються на працівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності. У приватних компаніях точні розміри й порядок виплат можуть деталізувати в колективному договорі.

Як оформити компенсацію

Гроші не нараховують автоматично - їх треба правильно оформити. Порядок такий:

заздалегідь узгодити переїзд із роботодавцем і отримати наказ про переведення або запрошення на роботу;

зберегти всі документи на витрати: квитки, чеки за перевезення речей, підтвердження проживання в дорозі;

написати заяву на компенсацію та додати копії цих документів;

підтвердити склад сім'ї, яка переїжджає: свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей;

отримати наказ роботодавця про виплату та самі гроші. Зазвичай частину суми дають авансом, а остаточний розрахунок роблять після пред'явлення підтверджень.

Якщо роботодавець відмовляється платити, працівник може звернутися до Держпраці або до суду, посилаючись на постанову Кабміну № 255.

Раніше Politeka повідомляла, пільга на комуналку в орендованій квартирі: як оформити після переїзду.

Також Politeka повідомляла, компенсація на житло для ветеранів в Україні: хто та як може оформити грошову виплату.