Работодатель по закону компенсирует сотруднику затраты на переезд, перевозку вещей, суточные и единовременное пособие. Рассказываем, на какие выплаты можно рассчитывать и как их оформить.

Обязанности работодателей в Украине меняются, но компенсация за переезд работника - это давняя гарантия, которая действует и сейчас. Работодатель обязан оплатить не только билеты на дорогу, но и перевозку вещей, суточные и даже помощь на всю семью.

Право на эти выплаты закреплено в постановлении Кабмина № 255 от 2 марта 1998 года "О гарантиях и компенсациях при переезде на работу в другую местность" - с текстом можно ознакомиться на сайте Верховной Рады. Как разъясняет MC.today, гарантия охватывает две ситуации: перевод работника на работу в другой населенный пункт или устройство на работу, требующую переезда.

Что именно обязан оплатить работодатель

Список компенсаций фиксированный. Работодатель возмещает фактические расходы, подтвержденные документами: билетами, чеками и другими бумагами.

Первое - это проезд. Оплачивают дорогу самого работника и членов его семьи, которые переезжают вместе с ним. К членам семьи закон относит мужа или жену, детей, в том числе усыновленных, и родителей, которые находятся на иждивении и проживают вместе с работником.

Второе - перевозка имущества. Работодатель компенсирует расходы на транспортировку вещей к новому месту жительства.

Третье - суточные за каждый день пребывания в пути. Их начисляют по нормам, установленным для служебных командировок.

Четвертое - заработная плата. Работнику сохраняют средний заработок за дни сбора в дорогу и обустройства на новом месте, но не более шести дней, а также за время самого пребывания в пути.

Единовременное пособие на работника и семью

Отдельно предусмотрено единовременное пособие. Самому работнику выплачивают сумму в размере месячного должностного оклада или тарифной ставки по новому месту работы.

На каждого члена семьи, который переезжает вместе с работником, дополнительно выплачивают 25% от размера пособия самого работника. Например, если работнику положено 30 000 гривен, на каждого члена семьи добавят еще по 7 500 гривен.

Гарантии распространяются на работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. В частных компаниях точные размеры и порядок выплат могут детализировать в коллективном договоре.

Как оформить компенсацию

Деньги не начисляют автоматически - их нужно правильно оформить. Порядок такой:

заранее согласовать переезд с работодателем и получить приказ о переводе или приглашение на работу;

сохранить все документы по расходам: билеты, чеки за перевозку вещей, подтверждение проживания в пути;

написать заявление на компенсацию и приложить копии этих документов;

подтвердить состав семьи, которая переезжает: свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей;

получить приказ работодателя о выплате и сами деньги. Обычно часть суммы дают авансом, а окончательный расчет делают после предъявления подтверждений.

Если работодатель отказывается платить, работник может обратиться в Гоструда или в суд, ссылаясь на постановление Кабмина № 255.

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