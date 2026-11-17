Решение об отсрочке принято, а приложение «Резерв+» все еще показывает устаревшие данные. В Минобороны объяснили, почему так происходит и что делать, чтобы реестр отобразил правильный статус.

Отсрочка от мобилизации в «Резерв+» может не отображаться даже тогда, когда решение уже принято. Причиной бывает задержка синхронизации, ошибка при вводе информации или обычный технический сбой, предупредили в Министерстве обороны Украины.

Официальный бумажный документ с печатью ТЦК и СП остается главным юридическим подтверждением освобождения от службы, даже если цифровой реестр до сих пор показывает устаревшие данные. Сам факт отсутствия отметки в телефоне не аннулирует предоставленное законом право, однако во время внезапной проверки документов на улице это гарантированно создаст лишние хлопоты и затянет общение с патрульными.

Почему «Оберег» и приложение дают сбой

Электронная база не всегда успевает за реальными решениями комиссий, ведь между кабинетом военкомата и серверами существуют человеческий и технический факторы. В Минобороны выделяют несколько ключевых причин, из-за которых данные не появляются на экране:

задержка синхронизации: базе требуется время, чтобы подтянуть обновления после официального заседания комиссии ТЦК;

человеческий фактор: оператор ТЦК мог просто не внести запись о решении в электронную карточку системы «Оберег»;

технические сбои: перегрузка серверов или обновление протоколов безопасности приложения тормозят работу профиля;

истек срок действия: предыдущая отсрочка уже закончилась, а новые документы еще не прошли полный цикл оформления.

Как заставить «Резерв+» показать правильный статус

Если у вас есть законное право на отсрочку и подтверждающие документы на руках, юристы советуют не ждать, пока проблема исчезнет сама собой, а выполнить три четких шага для обновления реестра.

Обновите документ вручную

Попробуйте полностью выйти из учетной записи и авторизоваться заново либо нажмите меню документа и выберите пункт обновления. Часто простая перезагрузка кеша устраняет цифровой сбой без дополнительных действий.

Обратитесь в службу поддержки

Воспользуйтесь встроенным чат-ботом помощи в самом приложении. Опишите ситуацию, укажите личные данные и добавьте фотографии бумажной справки с печатью, чтобы оператор быстрее нашел проблему.

Посетите свой ТЦК и СП

Приложение лишь отображает записи из реестра «Оберег», поэтому вносить изменения должен именно тот оператор, у которого вы состоите на учете. Убедитесь на месте, что сотрудник внес номер и дату решения в систему.

Как подготовиться к проверкам документов

Главное правило безопасности для военнообязанного в этот переходный период - всегда иметь при себе полный пакет бумажных подтверждений. Если данные в телефоне еще не обновились, спокойно предъявляйте оригинал или нотариально заверенную копию справки ТЦК, ведь закон в первую очередь признает именно бумажный первоисточник с гербовой печатью.

Обычно в приложении «Резерв+» отображается текущее состояние отсрочки. Если же военнообязанный имеет на руках документы об отсрочке, а приложение не обновило актуальные данные, это чаще всего означает, что оператор ТЦК и СП не внес данные в реестр, - тогда стоит обратиться в службу поддержки, отметили в ведомстве.

Ранее Politeka сообщала, что делать, если «Резерв+» не находит ваши данные.

Также Politeka сообщала, когда отсрочку от мобилизации в «Резерв+» могут отменить досрочно.