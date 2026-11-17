Обменники не вправе отказывать из-за номинала или года выпуска, но есть одна категория долларовых банкнот, которую не примет ни один пункт обмена. Рассказываем, какие именно купюры в «черном списке» и что с ними делать.

Курс доллара в Украине остается темой, которая волнует многих, но бывают ситуации, когда даже наличную валюту не удается обменять. Речь о купюрах, утративших статус платежного средства. Как объясняет Новини.LIVE со ссылкой на uscurrency.gov, одно издание таких банкнот не возьмет ни один обменный пункт.

В Украине разрешено обменивать только купюры иностранной валюты, которые не утратили статус платежного средства. Политика правительства США предусматривает, что действительными остаются все доллары, выпущенные Федеральной резервной системой после 1914 года.

Какие доллары попали в «черный список»

Ни один обменный пункт в Украине не примет долларовые купюры, напечатанные до 1914 года. Именно они утратили статус платежного средства, поэтому обменять их напрямую невозможно.

В то же время дата выпуска для остальных купюр значения не имеет. Даже очень старую банкноту, напечатанную после 1914 года, можно обменять на деньги нового образца. Для этого понадобится отправить валюту в США через процедуру инкассо.

В Национальном банке подтвердили: финансовым учреждениям запрещено устанавливать какие-либо ограничения на куплю-продажу наличных из-за номинала или года эмиссии. То есть отказ «потому что купюра старая» без надлежащего основания является нарушением.

Что делать, если обменник отказал безосновательно

Если купюра выпущена после 1996 года, обменный пункт обязан ее принять. Об отказах без законных оснований следует сообщать в Национальный банк.

Для этого можно обратиться в НБУ с описанием ситуации: названием и адресом обменника, датой и деталями отказа. Это касается случаев, когда отказывают именно из-за года выпуска или номинала, а не из-за состояния купюры.

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