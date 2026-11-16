Во вторник, 17 ноября, геомагнитное поле Земли может стать неспокойным: синоптики не исключают магнитную бурю уровня G1, которая продлится до двух суток. Понедельник, 16 ноября, проходит спокойно.

Магнитные бури в ноябре возвращаются. Синоптики предупредили, что уже во вторник, 17 ноября, магнитосфера Земли может стать неспокойной - не исключена магнитная буря уровня G1, которая продлится до двух суток.

Понедельник, 16 ноября, проходит спокойно. Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog, магнитных бурь в этот день не прогнозируют: состояние геомагнитного поля будет колебаться в безопасных пределах - от полностью спокойного до нестабильного уровня. Такие показатели считаются нормой.

За последние сутки астрономы фиксировали преимущественно низкую активность Солнца. За 24 часа на светиле произошло всего три вспышки класса C - они слишком слабы, чтобы повлиять на земные процессы, поэтому для людей проходят незаметно.

Но уже 17 ноября ситуация может измениться. Ученые не исключают магнитной бури уровня G1 - самой слабой по классификации, но достаточной, чтобы метеозависимые люди почувствовали недомогание. Прогнозируют, что она может продлиться около двух суток.

Кроме того, специалисты предупреждают о сохранении вероятности более мощной вспышки класса M. Если она произойдет, геомагнитный фон может стать еще более возбужденным, поэтому метеочувствительным людям советуют следить за обновлениями прогноза.

Как пережить магнитную бурю

В целом в ноябре 2026 года синоптики не ожидают мощных и затяжных магнитных бурь. Однако из-за изменчивой солнечной активности метеозависимым советуют быть осторожными в дни повышенного геомагнитного фона.

В дни магнитных бурь врачи рекомендуют больше отдыхать, пить достаточно воды, избегать тяжелой пищи и алкоголя. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит держать под рукой привычные лекарства и не пропускать их прием.

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