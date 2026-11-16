Магнитные бури в ноябре возвращаются. Синоптики предупредили, что уже во вторник, 17 ноября, магнитосфера Земли может стать неспокойной - не исключена магнитная буря уровня G1, которая продлится до двух суток.

Понедельник, 16 ноября, проходит спокойно. Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog, магнитных бурь в этот день не прогнозируют: состояние геомагнитного поля будет колебаться в безопасных пределах - от полностью спокойного до нестабильного уровня. Такие показатели считаются нормой.

За последние сутки астрономы фиксировали преимущественно низкую активность Солнца. За 24 часа на светиле произошло всего три вспышки класса C - они слишком слабы, чтобы повлиять на земные процессы, поэтому для людей проходят незаметно.

магнитные бури

Но уже 17 ноября ситуация может измениться. Ученые не исключают магнитной бури уровня G1 - самой слабой по классификации, но достаточной, чтобы метеозависимые люди почувствовали недомогание. Прогнозируют, что она может продлиться около двух суток.

Кроме того, специалисты предупреждают о сохранении вероятности более мощной вспышки класса M. Если она произойдет, геомагнитный фон может стать еще более возбужденным, поэтому метеочувствительным людям советуют следить за обновлениями прогноза.

солнце, магнитная буря

Как пережить магнитную бурю

В целом в ноябре 2026 года синоптики не ожидают мощных и затяжных магнитных бурь. Однако из-за изменчивой солнечной активности метеозависимым советуют быть осторожными в дни повышенного геомагнитного фона.

В дни магнитных бурь врачи рекомендуют больше отдыхать, пить достаточно воды, избегать тяжелой пищи и алкоголя. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит держать под рукой привычные лекарства и не пропускать их прием.

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