Приборы в режиме ожидания круглосуточно тянут электроэнергию и «накручивают» от 5% до 10% счета за свет. Рассказываем, какие из них потребляют больше всего и как это остановить.

Экономия электроэнергии дома начинается не с плиты, а с обычной розетки. Как объясняет издание sud.ua, украинцы платят за свет даже тогда, когда вся техника в доме выключена: приборы в режиме ожидания круглосуточно тянут энергию.

Это так называемая фантомная нагрузка, или стандбай-потребление. По разным оценкам, она забирает от 5% до 10% домашнего счета за электроэнергию. Один прибор потребляет вроде бы копейки, но когда таких выключенных потребителей в квартире десятки, за год выходит ощутимая сумма.

Какие приборы больше всего «воруют» киловатты

Самый большой ночной потребитель - телевизионная приставка для цифрового или спутникового ТВ. В режиме ожидания она может брать от 10 до 25 Вт, а модели с постоянной записью эфира - до 30-45 Вт непрерывно. Именно она часто становится главным виновником раздутого счета.

Телевизоры в режиме ожидания потребляют от 0,5 до 3 Вт ради индикатора и датчика пульта. Старые кинескопные модели могли есть до 10-15 Вт. Микроволновка с часами берет около 2-4 Вт, кофемашина с таймером - 0,5-1 Вт.

Отдельную статью расходов составляют зарядные устройства. Блок питания без телефона в розетке потребляет 0,1-0,5 Вт, но подключенный полностью заряженный смартфон - уже 1-3 Вт. Умножьте на несколько зарядок в семье, и за год набегает заметная сумма.

Типичные тихие потребители - компьютер в режиме сна (1-5 Вт), принтер в режиме ожидания (1-6 Вт), игровая консоль в режиме быстрого включения (10-15 Вт) и роутер (5-10 Вт). Роутер лучше не выключать, иначе пропадет домашний интернет.

Как сэкономить и не платить лишнее

Проще всего выключать из розетки то, чем не пользуетесь ежедневно: зарядки, кофемашины, принтеры, игровые консоли. Включайте их только тогда, когда они действительно нужны.

Пользуйтесь удлинителями с кнопкой, чтобы одним движением обесточивать несколько приборов.

Для техники, работающей по графику, ставьте умные розетки или таймеры: они будут отключать питание ночью и в ваше отсутствие.

Не оставляйте зарядку в розетке, когда телефон уже заряжен.

На что обратить внимание при покупке

Покупая новую технику, смотрите в характеристиках параметр «потребление в режиме ожидания» (standby power). У хороших современных приборов он не превышает 0,5 Вт. При выборе приставки обратите внимание, можно ли отключить постоянную запись - именно она самый большой едок ватт.

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