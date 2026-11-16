Геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной, и по прогнозу Британской геологической службы в ближайшие дни новых магнитных бурь не ожидают.

Магнитные бури в Украине на этой неделе отступили - геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной, и в ближайшие дни новых всплесков не ожидают.

По прогнозу Британской геологической службы, магнитных бурь не будет как минимум три дня подряд. Солнечная активность пошла на спад, поэтому Земля сейчас находится в спокойной зоне.

Что происходит на Солнце

В последнее время геомагнитная активность снизилась, и специалисты не фиксируют магнитных бурь. Количество мощных вспышек на Солнце уменьшилось, а те, что случаются, не направлены в сторону нашей планеты.

В Британской геологической службе подчеркивают: геомагнитная обстановка в течение всего прогнозируемого периода в целом будет оставаться спокойной.

Может ли ситуация измениться

Спокойный период может прерваться, если на Солнце внезапно произойдет мощная вспышка, направленная в сторону Земли. Тогда магнитная буря может накрыть планету уже через одни-трое суток после выброса корональной массы.

Что это значит для метеозависимых

Для людей, которые реагируют на геомагнитные колебания, спокойный период - возможность передохнуть. Во время магнитных бурь метеозависимые обычно жалуются на головную боль, слабость, скачки давления и проблемы со сном. Теперь таких симптомов должно быть меньше.

Врачи советуют использовать эти дни, чтобы наладить режим сна, больше гулять на свежем воздухе и пить достаточно воды.

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