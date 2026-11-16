Во вторник, 17 ноября, циклон накроет Украину затяжными дождями и грозами, а на севере - мокрым снегом. Синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что сухо останется только на крайнем востоке.

Дожди с мокрым снегом в Украине возвращаются уже завтра - во вторник, 17 ноября, циклон накроет большинство областей, а местами прогремят грозы.

Синоптик Игорь Кибальчич предупредил украинцев о переменчивой неделе с затяжными дождями, густыми туманами и нетипичным для этого времени теплом. Свой прогноз специалист опубликовал на ресурсе «Метеопрог».

Сегодня, 16 ноября, погоду еще удерживает антициклон, поэтому зонты почти нигде не понадобятся - небольшой дождь возможен разве что на крайнем западе днем. Ветер несильный, 5-10 м/с, а днем термометры покажут +3...+8 градусов.

Что ждет Украину во вторник, 17 ноября

А вот во вторник циклон начнет брать свое. Ночью зарядят дожди на западе, а днем мокро станет уже в большинстве областей. На севере к воде добавится мокрый снег.

Сухо останется только на крайнем востоке, а западные регионы утром накроет туман. Ночью температура будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, хотя на Левобережье еще прихватит от -3 до +2.

Днем в большинстве областей ожидается +3...+8, а в Прикарпатье и на юге разогреет до +7...+12. Несмотря на облачность и влагу, на улице заметно потеплеет - особенно это почувствуют жители юга, центра и востока.

Какой будет погода дальше

В среду, 18 ноября, атмосферные фронты с запада окончательно затянут небо, принеся сырую и пасмурную погоду почти по всей Украине, а в Карпатах пройдут сильные дожди. Ветер разгуляется до 7-12 м/с.

Ночью термометры не опустятся ниже +3...+8, на крайнем юге будет до +10, а днем воздух прогреется до +6...+11. Теплее всего будет в южных и западных областях, где местами пригреет до +12...+14.

Что советует синоптик водителям

Из-за туманов, которые местами опустятся на дороги и будут снижать видимость до 100-200 метров, водителям советуют не терять бдительности. Особенно внимательными нужно быть утром на западе страны, где туман накроет регионы именно в часы, когда люди едут на работу.

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