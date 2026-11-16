Дожди с мокрым снегом в Украине возвращаются уже завтра - во вторник, 17 ноября, циклон накроет большинство областей, а местами прогремят грозы.
Синоптик Игорь Кибальчич предупредил украинцев о переменчивой неделе с затяжными дождями, густыми туманами и нетипичным для этого времени теплом. Свой прогноз специалист опубликовал на ресурсе «Метеопрог».
Сегодня, 16 ноября, погоду еще удерживает антициклон, поэтому зонты почти нигде не понадобятся - небольшой дождь возможен разве что на крайнем западе днем. Ветер несильный, 5-10 м/с, а днем термометры покажут +3...+8 градусов.
Что ждет Украину во вторник, 17 ноября
А вот во вторник циклон начнет брать свое. Ночью зарядят дожди на западе, а днем мокро станет уже в большинстве областей. На севере к воде добавится мокрый снег.
Сухо останется только на крайнем востоке, а западные регионы утром накроет туман. Ночью температура будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, хотя на Левобережье еще прихватит от -3 до +2.
Днем в большинстве областей ожидается +3...+8, а в Прикарпатье и на юге разогреет до +7...+12. Несмотря на облачность и влагу, на улице заметно потеплеет - особенно это почувствуют жители юга, центра и востока.
Какой будет погода дальше
В среду, 18 ноября, атмосферные фронты с запада окончательно затянут небо, принеся сырую и пасмурную погоду почти по всей Украине, а в Карпатах пройдут сильные дожди. Ветер разгуляется до 7-12 м/с.
Ночью термометры не опустятся ниже +3...+8, на крайнем юге будет до +10, а днем воздух прогреется до +6...+11. Теплее всего будет в южных и западных областях, где местами пригреет до +12...+14.
Что советует синоптик водителям
Из-за туманов, которые местами опустятся на дороги и будут снижать видимость до 100-200 метров, водителям советуют не терять бдительности. Особенно внимательными нужно быть утром на западе страны, где туман накроет регионы именно в часы, когда люди едут на работу.
Ранее Politeka сообщала, погода на Новый год 2027 в Украине: в Укргидрометцентре рассказали, ждать ли морозов и снега.
Также Politeka сообщала, Харьковскую область покроют дожди и похолодание: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 16 по 22 ноября.