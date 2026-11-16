Эль-Ниньо набирает силу, поэтому зима в Украине обещает быть нестабильной: от аномального тепла до Нового года до морозов за -20 градусов в январе и феврале.

Погода в Украине резко меняется с приходом зимы - Эль-Ниньо набирает силу, и синоптики уже предупреждают, каким будет этот сезон: от аномального тепла до Нового года до морозов за -20.

Эль-Ниньо - природное явление в Тихом океане, которое влияет на погоду во всем мире. Когда оно усиливается, меняется циркуляция воздуха, и это сказывается на температуре в Европе и в Украине. Именно поэтому прогноз на зиму 2026-2027 сейчас выглядит нестабильно.

Какой будет зима в Украине

По предварительным оценкам синоптиков, до Нового года в Украине будет сохраняться относительно теплая погода. Устойчивого снежного покрова пока не прогнозируют, хотя отдельные похолодания и мокрый снег в ноябре и декабре возможны.

Когда ударят морозы

Основные холода ожидаются в январе и феврале. В самые холодные ночи температура может опускаться до -20 градусов, особенно на севере и востоке страны. Однако длительных аномальных морозов, как бывало в предыдущие зимы, пока не прогнозируют.

Климатологи объясняют: Эль-Ниньо часто дает эффект "температурных качелей". После мягкого старта зима может резко напомнить о себе снегопадами и гололедом, поэтому коммунальщикам и водителям советуют быть готовыми к резким перепадам.

Чего ждать от зимы

Итак, зима в Украине прогнозируется неравномерной: теплое начало, периодические похолодания, а затем морозы до -20. Аномального тепла на весь сезон, скорее всего, не будет, но и сплошной ледяной зимы тоже не ожидают - погода будет оставаться переменчивой.

Ранее Politeka сообщала, погода резко изменится: синоптики дали прогноз на неделю с 15 по 21 ноября в Харьковской области.

Также Politeka сообщала, погода резко ухудшится: синоптики дали прогноз на неделю с 9 по 15 ноября в Харьковской области.