Украинцы, чьи дети родились за пределами страны, имеют право на государственную помощь: 50 000 грн при рождении и ежемесячные выплаты. Рассказываем, как оформить деньги, даже если вы сейчас за границей.

Детские выплаты в Украине платят не только многодетным семьям. Государственную помощь могут получить и родители, у которых ребенок родился за пределами страны.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, украинские семьи, чьи дети появились на свет за границей, могут рассчитывать на деньги от государства: 50 000 грн при рождении ребенка и дополнительные ежемесячные выплаты.

Рождение ребенка в другой стране не лишает родителей права на помощь. Главное - зарегистрировать факт рождения и подать заявление. Сделать это можно даже без возвращения в Украину.

Сколько денег можно получить

Основная выплата - 50 000 грн на ребенка. Сумма начисляется частями: часть родители получают сразу после подачи документов, остальное - ежемесячными платежами в течение трех лет.

Кроме денежной помощи при рождении, родителям положен и «пакет малыша». Его можно получить в натуральной форме или взять денежную компенсацию вместо него.

Как оформить выплату, если ребенок родился за границей

Первый шаг - зарегистрировать рождение ребенка в украинском консульстве или в органах страны пребывания. В Украине необходимо украинское свидетельство о рождении.

Подать заявление на помощь можно через приложение «Дия», в ЦНАПе или в органе социальной защиты. Те, кто находится за границей, могут обратиться через консульство.

Какие документы нужны

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт и идентификационный код одного из родителей;

номер банковского счета IBAN, на который будут начислять деньги.

Выплата поступает на карту украинского банка, поэтому родителям за границей стоит заранее открыть или иметь активный счет. Деньги зачисляют независимо от страны проживания, если документы оформлены правильно.

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