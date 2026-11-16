Государственный Ощадбанк с 10 декабря начнёт взимать комиссию за операции по пополнению счетов в букмекерских конторах, онлайн-казино и лотереях. Рассказываем, сколько это будет стоить и как избежать лишних трат.

Комиссии по картам Ощадбанка меняются с 10 декабря - государственный банк вводит новый тариф для клиентов, пополняющих счета в азартных играх. За платежи букмекерским конторам, онлайн-казино и лотереям теперь придётся платить дополнительно.

Новые условия касаются операций с международным кодом категории продавца MCC 7995. Именно под этим кодом в платёжных системах проходят онлайн-казино, букмекерские конторы и лотереи.

Ощадбанк будет удерживать 1% от суммы платежа за операции в пределах Украины. Если же речь идёт о пополнении счетов в международных игорных сервисах, комиссия вырастет до 2%.

Это не первое изменение тарифов госбанка. С 1 ноября часть клиентов Ощадбанка уже начала списывать с карт по 150 гривен за обслуживание «забытых» счетов.

Новая комиссия будет взиматься автоматически при проведении платежа. То есть деньги спишут сразу, и отдельно ничего оформлять не нужно.

Какие операции станут дороже

Под действие нового тарифа подпадают платежи в пользу онлайн-казино, букмекерских контор и государственных и частных лотерей, работающих как онлайн, так и офлайн через код MCC 7995.

Для клиента разница ощутима на конкретном примере: если пополнить счёт в букмекерской конторе на 1000 гривен, комиссия составит 10 гривен внутри страны и 20 гривен на международных платформах.

Что делать клиенту

Если вы регулярно играете в онлайн-казино или делаете ставки, стоит проверить, выгодно ли пользоваться именно картой Ощадбанка для таких пополнений. Возможно, дешевле будет проводить платежи через другую карту или электронный кошелёк.

Тем, кто не пользуется азартными играми, новый тариф ничем не грозит - на обычные покупки, переводы между картами и оплату коммунальных услуг комиссия за азартные игры не распространяется.

По данным, опубликованным в профильных медиа, официальных комментариев Ощадбанка о причинах введения комиссии пока нет, но такие шаги обычно связаны с политикой рисков банка в отношении игорного бизнеса.

Ранее Politeka сообщала, ощадбанк повысил комиссию за обслуживание: сколько будет стоить забытый счет.

Также Politeka сообщала, проверка происхождения денег при залоге: когда банк может заблокировать платёж.