В 2027 году газ для населения в Украине не подорожает, если не отменят действующий мораторий. Правительство продлило льготные условия поставки, поэтому фиксированный тариф «Нафтогаза» останется на уровне 7,96 гривни за кубометр.

Тариф на газ для населения в Украине в 2027 году не вырастет, если не отменят действующий мораторий. Правительство продлило льготные условия поставки голубого топлива.

По данным OBOZ.UA, речь идет о фиксированном тарифе «Нафтогаза» для бытовых потребителей. Он составляет 7,96 гривни за кубометр газа с учетом НДС и не менялся еще с мая 2021 года.

Из-за военного положения и действующего запрета на повышение цен для населения газ остался одним из немногих коммунальных ресурсов, стоимость которого не пересматривали несколько лет подряд. Мораторий запрещает поставщикам поднимать цену, пока действуют льготные обязательства.

Важно: 7,96 гривни - это цена именно за газ как товар. Отдельно потребители платят за его доставку (распределение) по трубопроводам. Этот платеж начисляет облгаз в зависимости от региона, и он не входит в фиксированный тариф.

Что будет с ценой на газ в 2027 году

Главное условие, при котором газ для населения не подорожает, - сохранение моратория. Если его продлят и дальше, кубометр для бытовых потребителей будет стоить те же 7,96 гривни на протяжении всего 2027 года.

Пересмотр возможен только после отмены льготных условий. Тогда цену пришлось бы устанавливать заново, ориентируясь на рыночные котировки голубого топлива.

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