У листопаді тарифи для населення не змінилися: газ коштує 7,96 грн за кубометр, світло - 4,32 грн за кВт·год, і ці ціни діють до 30 квітня 2027 року.

Тарифи на газ та електроенергію для населення у листопаді залишилися незмінними - українці продовжать платити за газ за тарифним планом «Фіксований» 7,96 грн за кубометр, а за світло - 4,32 грн за кВт·год.

Обидві ціни зафіксовані до 30 квітня 2027 року, тож протягом усього опалювального сезону зміни тарифів для побутових споживачів не передбачені. Про це повідомляють Вчасні Новини.

Скільки коштує газ для споживачів «Нафтогазу»

Для клієнтів «Нафтогазу» вартість блакитного палива за тарифним планом «Фіксований» залишається на рівні 7,96 грн за кубометр. Ця ціна діє до 30 квітня 2027 року і не залежить від коливань на ринку.

Водночас суми у платіжках можуть зрости - але не через підвищення тарифу, а через початок опалювального сезону та збільшення обсягів споживання тепла й електроенергії.

Тариф на електроенергію: 4,32 грн та пільгова ціна

З 1 листопада побутові споживачі продовжують платити за електроенергію 4,32 грн за кВт·год. Для домогосподарств з електроопаленням, а також окремих негазифікованих будинків без централізованого теплопостачання зберігається пільгова ціна - 2,64 грн за кВт·год.

Пільговий тариф діє в межах споживання до 2000 кВт·год на місяць. Усе, що перевищує цей ліміт, оплачується вже за стандартним тарифом 4,32 грн за кВт·год.

Хто може оформити пільговий тариф на світло

Знижена ціна 2,64 грн за кВт·год передбачена саме для власників житла з електроопаленням та негазифікованих будинків без централізованого опалення. Вона зараховується автоматично за кодами споживання, зазначеними у договорі з постачальником.

Що робити, якщо тариф не змінився у платіжці

Якщо ви сумніваєтеся у правильності нарахувань, перевірте у платіжці тарифний план та обсяги споживання. Для уточнення можна звернутися до свого постачальника або через особистий кабінет на сайті оператора системи розподілу.

Окремо нагадаємо: субсидію на опалювальний сезон ще можна оформити до 30 листопада включно через Пенсійний фонд, ЦНАП або портал «Дія». Тим, хто вже отримував допомогу, ПФУ перераховує її автоматично.

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