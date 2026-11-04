У листопаді 2026 року Естонська рада з питань біженців запускає грантову програму для домогосподарств біля лінії фронту: на виробництво м'ясної та яєчної продукції можна отримати від 12 780 гривень.

Грошова допомога переселенцям від міжнародних фондів продовжує надходити в українські регіони - цього разу гранти на сільське господарство анонсували для мешканців трьох областей, що межують із зоною бойових дій.

У листопаді 2026 року Естонська рада з питань біженців (ERC Ukraine) реалізує програму фінансової підтримки домогосподарств, які виробляють м'ясну та яєчну продукцію. Допомога орієнтована передусім на вразливі групи населення - літніх людей та осіб з інвалідністю, які продовжують жити поруч із лінією фронту.

Де діє програма

Подати заявку можуть мешканці, які проживають на відстані 25 кілометрів і більше від лінії фронту. Йдеться про такі регіони:

Запорізька область - Запорізький район;

Харківська область - Ізюмський, Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони;

Дніпропетровська область - Криворізький, Нікопольський та Синельниківський райони.

Хто може отримати грант

До програми допускають домогосподарства з вразливих категорій, зокрема:

осіб з інвалідністю I-II групи;

людей похилого віку від 60 років;

безробітних;

ветеранів війни, які вже не перебувають на службі;

молоді домогосподарства, де членам до 25 років;

сім'ї з трьома та більше неповнолітніми дітьми;

вагітних жінок та жінок із дітьми до двох років;

сім'ї з неповнолітніми дітьми, які очолює один дорослий.

Які суми виплачують

На виробництво м'ясної та яєчної продукції передбачено грант у розмірі 12 780 гривень. Крім того, можна оформити допомогу на інші види діяльності: 16 600 гривень або 17 381 гривню - на вирощування продуктів рослинного походження, виробництво молочної продукції, розведення кіз чи свиней.

Як подати заявку та які документи потрібні

Для участі в програмі необхідно заповнити онлайн-форму ERC Ukraine та додати документи, що підтверджують статус. Серед них можуть бути довідка про статус переселенця (для тих, хто переїхав понад шість місяців тому), медична довідка про поранення внаслідок бойових дій, підтвердження втрати родича через війну, довідка про інвалідність внаслідок війни, акт про пошкоджене або зруйноване майно, а також підтвердження проживання у зазначених районах.

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