Військовослужбовці, які зіткнулися з дискримінацією за статтю або сексуальними домаганнями, можуть захистити свої права. У Міноборони пояснили, до кого звертатися та які гарантії передбачені.

Захист прав військовослужбовців у ЗСУ тепер має чіткий механізм - у Міністерстві оборони України пояснили, як військовим діяти у разі дискримінації за ознакою статі чи сексуальних домагань. Для звернень до Міноборони працює безкоштовна гаряча лінія 1512.

Військовослужбовці, які зіткнулися з дискримінацією чи домаганнями, можуть звернутися до гендерного радника своєї військової частини, командира або старшого начальника, Головного управління захисту прав військовослужбовців Міноборони або правоохоронних органів.

Що вважається дискримінацією та домаганнями

Дискримінація за ознакою статі - це обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами через стать. У військовому середовищі вона може проявлятися в обмеженні доступу до посад, навчання чи кар'єрного зростання через стать, упередженому ставленні через гендерні стереотипи або нерівному ставленні під час розподілу службових обов'язків.

Окремо варто відзначити образливі висловлювання, приниження чи знецінення через стать, а також ігнорування потреб щодо належних умов проживання та санітарного забезпечення. Сексуальні домагання можуть проявлятися в небажаних коментарях, жартах і натяках сексуального характеру, нав'язливій поведінці або небажаних дотиках.

Хто такі гендерні радники

На сьогодні в системі Міноборони та ЗСУ працюють загалом 790 радників з гендерних питань - 5 штатних і 785 позаштатних. У військових частинах гендерний радник є позаштатним і поєднує ці функції з основними службовими обов'язками. Інформацію про радника та порядок звернення до нього мають довести до всього особового складу частини.

Якщо військовослужбовець не знає, хто виконує ці функції у його підрозділі, можна звернутися до безпосереднього командира або зателефонувати на гарячу лінію частини, щоб уточнити контакти. Звернення до гендерного радника може бути конфіденційним.

Куди звертатися у разі дискримінації

Військовослужбовець може обрати спосіб звернення залежно від обставин. Можна звернутися до гендерного радника частини, до командира або старшого начальника, до Головного управління захисту прав військовослужбовців Міноборони або до правоохоронних органів.

Контакти Головного управління захисту прав військовослужбовців Міноборони: електронна пошта та поштова адреса 03168, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 6. Гаряча лінія Міноборони - 1512. Якщо в діях особи є ознаки кримінального правопорушення проти статевої свободи, необхідно звернутися до правоохоронців - консультація гендерного радника таке звернення не замінює.

Як розглядають повідомлення та які гарантії

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2026 року №226 затверджено Порядок реагування на випадки дискримінації за ознакою статі, насильства та сексуальних домагань. Він передбачає створення постійних комісій, які розглядають звернення, перевіряють обставини та подають керівнику пропозиції щодо реагування.

Згідно зі змінами, визначеними Законом України від 25 лютого 2026 року №4797-IX, службове розслідування у кожному випадку дискримінації призначається командиром - самостійно або за поданням радника. До складу комісії входять представники обох статей, гендерний радник та психолог.

На період розслідування до ухвалення остаточного рішення можуть застосовуватися заходи для захисту постраждалої особи: недопущення контакту з особою, стосовно якої ведеться перевірка, запобігання тиску та можливість відрядження постраждалого до іншого підрозділу. Особа, яка повідомляє про порушення, не має зазнавати тиску чи переслідування.

Як підготувати звернення

Щоб уповноважені особи могли належно розглянути ситуацію, у зверненні варто зазначити: дату, місце та обставини події; суть дій або висловлювань, які вважаєте дискримінаційними; осіб, причетних до події; конкретне прохання - провести перевірку, забезпечити безпечні умови служби чи надати консультацію.

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