В столиці тимчасово призупинено рух електротранспорту через критичну ситуацію в енергосистемі після ворожих обстрілів. Частину маршрутів підхоплять автобуси.

У Києві тимчасово зупинився весь міський електротранспорт - трамваї та тролейбуси не вийшли на лінії. Причина - критична ситуація в об'єднаній енергосистемі України, спричинена масованим ворожим обстрілом енергетичної інфраструктури.

Про зупинку руху повідомила Київська міська державна адміністрація у своєму Telegram-каналі. У КМДА пояснили, що рішення про призупинення роботи електротранспорту ухвалили, щоб зменшити навантаження на аварійно пошкоджену енергосистему міста.

Автобуси-дублери: скільки їх виїде на лінії

Щоб забезпечити транспортне сполучення, комунальне підприємство "Київпастранс" організовує рух дублювальних автобусів на окремих напрямках, які раніше обслуговували тролейбуси й трамваї. Повний перелік маршрутів опубліковано за офіційним посиланням на Telegram-канал КМДА.

Утім, у міськадміністрації чесно попередили: дублювальні автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхню кількість визначатимуть залежно від наявних автобусів і водіїв, пасажиропотоку та поточної ситуації в місті.

Що з метро

Метрополітен на ранок 4 листопада працює у штатному режимі. Водночас у КМДА наголосили: подальша робота підземки залежатиме від стану енергосистеми. Про можливі зміни пасажирів оперативно інформуватимуть через офіційні ресурси КП "Київський метрополітен".

Рух трамваїв і тролейбусів у Києві обіцяють відновити одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Що робити пасажирам

Містянам радять відстежувати актуальну інформацію про рух транспорту в офіційному Telegram-каналі КМДА та КП "Київпастранс". Там публікують оперативні зміни маршрутів дублювальних автобусів і повідомлення про відновлення роботи електротранспорту. Перед виїздом варто перевіряти графіки, оскільки інтервали руху автобусів можуть бути більшими за звичні.

Раніше повідомлялося, що в Києві через атаки знову зупинялося метро і почалися перебої з водопостачанням. Енергетики називають нинішню атаку однією з наймасштабніших за останній час.