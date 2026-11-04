В Україні можуть скасувати адміністративну відповідальність для посадовців, які не повідомили НАЗК про великі доходи, дорогі покупки чи рахунки за кордоном. Пояснюємо, які штрафи діють зараз і кого торкнеться зміна.

Доки в Україні дискутують про штрафи для ухилянтів від мобілізації, у парламенті взялися за іншу категорію порушників - посадовців, яким хочуть скасувати покарання за неповідомлення про великі доходи, дорогі покупки та рахунки за кордоном.

Про відповідну законодавчу ініціативу повідомляє «Судово-юридична газета». Ідеться про адміністративну відповідальність, яку нині накладають на чиновників і службовців за порушення вимог фінансового контролю.

Що зараз зобов'язаний робити посадовець

За чинним законодавством суб'єкти декларування мають повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) про суттєві зміни майнового стану протягом 10 днів із моменту їх настання. До таких змін належать отримання доходу та придбання майна на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (це понад 151 тисяч гривень), а також відкриття рахунку в іноземному банку.

Якщо посадовець вчасно не повідомив про таку зміну, його можуть притягнути до відповідальності. За статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за це передбачено штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - тобто від 1700 до 3400 гривень.

Як уникнути штрафу

Щоб не потрапити під санкції, декларанту достатньо подати повідомлення про суттєві зміни майнового стану через особистий електронний кабінет НАЗК у 10-денний строк. Форма заповнюється онлайн, а саме повідомлення автоматично прив'язується до електронної декларації особи.

Що пропонують змінити

Автори ініціативи пропонують повністю скасувати цей штраф, виключивши відповідну норму з кодексу. На їхню думку, покарання за ненадання або несвоєчасне надання повідомлення про суттєві зміни майнового стану є непропорційним, оскільки самі відомості в будь-якому разі потрапляють до річної декларації.

Якщо законопроєкт ухвалять, посадовці більше не нестимуть адміністративної відповідальності за те, що не повідомили НАЗК про закордонний рахунок, великий дохід чи дорогу покупку. Натомість вимога відображати ці відомості в електронних деклараціях зберігається.

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