Після звільнення з військової служби людина продовжує отримувати пенсію, розмір якої залежить від грошового забезпечення. У 2026 році суди зобов'язують видавати нові довідки для перерахунку, але відмовляють у включенні премій до розрахунку.

Пенсії військовим в Україні у 2026 році переглядають за новими довідками, але суди водночас відмовляють у включенні премій до розрахунку. Як пояснює Судово-юридична газета, після звільнення з військової служби людина продовжує отримувати пенсію, а її розмір залежить від грошового забезпечення відповідної категорії військовослужбовця.

З чого рахують військову пенсію

Виплату призначають за Законом № 2262-XII у відсотках від грошового забезпечення. До нього входять посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та щомісячні додаткові види грошового забезпечення. Саме ці складові фіксує довідка про розмір грошового забезпечення, яку військова частина видає після звільнення пенсіонера.

Навіщо потрібні нові довідки

Посадові оклади й оклади за звання періодично змінюються, тому раніше видана довідка застаріває. Військові пенсіонери звертаються до суду, і суди зобов'язують уповноважені органи або військові частини видавати нові довідки з оновленими цифрами. Уже на їхній підставі Пенсійний фонд виконує перерахунок пенсії.

Чому премії не враховують

Позивачі часто просять додати до розрахунку ще й премії, які вони колись отримували на службі. У цій частині суди стабільно відмовляють. Причина проста: премія не є гарантованою щомісячною виплатою, її нараховують за рішенням командира залежно від наявності фонду оплати й результатів служби. Тому до постійного грошового забезпечення, від якого рахують пенсію, вона не входить.

Позиція судів у 2026 році

У новій довідці мають лишатися лише виплати постійного характеру. Разові стимулювальні виплати, зокрема премії, до розрахунку не беруть, хоч би як часто їх платили в конкретному підрозділі. Таку практику адміністративних судів Судово-юридична газета узагальнила в матеріалі від 3 листопада 2026 року.

Що робити, якщо потрібен перерахунок

Щоб запустити перерахунок, військовому пенсіонеру слід спершу звернутися до своєї військової частини за оновленою довідкою про грошове забезпечення. Якщо там відмовляють або зволікають, можна подати позов до адміністративного суду. У позові варто чітко розділити вимоги: постійні щомісячні складові суди зазвичай погоджуються включати, тоді як премії додати до розрахунку не вдасться.

Отриману нову довідку передають до Пенсійного фонду, який уже виконує перерахунок і доплачує належні суми. Документи приймають у сервісних центрах ПФУ, частину кроків можна зробити через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

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