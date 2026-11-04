После увольнения с военной службы человек продолжает получать пенсию, размер которой зависит от денежного обеспечения. В 2026 году суды обязывают выдавать новые справки для перерасчета, но отказывают во включении премий в расчет.

Пенсии военным в Украине в 2026 году пересматривают по новым справкам, но суды одновременно отказывают во включении премий в расчет. Как поясняет Судебно-юридическая газета, после увольнения с военной службы человек продолжает получать пенсию, а ее размер зависит от денежного обеспечения соответствующей категории военнослужащего.

Из чего считают военную пенсию

Выплату назначают по Закону № 2262-XII в процентах от денежного обеспечения. В него входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения. Именно эти составляющие фиксирует справка о размере денежного обеспечения, которую воинская часть выдает после увольнения пенсионера.

Зачем нужны новые справки

Должностные оклады и оклады по званию периодически меняются, поэтому ранее выданная справка устаревает. Военные пенсионеры обращаются в суд, и суды обязывают уполномоченные органы или воинские части выдавать новые справки с обновленными цифрами. Уже на их основании Пенсионный фонд выполняет перерасчет пенсии.

Почему премии не учитывают

Истцы часто просят добавить в расчет еще и премии, которые они когда-то получали на службе. В этой части суды стабильно отказывают. Причина проста: премия не является гарантированной ежемесячной выплатой, ее начисляют по решению командира в зависимости от наличия фонда оплаты и результатов службы. Поэтому к постоянному денежному обеспечению, от которого считают пенсию, она не входит.

Позиция судов в 2026 году

В новой справке должны оставаться только выплаты постоянного характера. Разовые стимулирующие выплаты, в частности премии, в расчет не берут, как бы часто их ни платили в конкретном подразделении. Такую практику административных судов Судебно-юридическая газета обобщила в материале от 3 ноября 2026 года.

Что делать, если нужен перерасчет

Чтобы запустить перерасчет, военному пенсионеру следует сначала обратиться в свою воинскую часть за обновленной справкой о денежном обеспечении. Если там отказывают или затягивают, можно подать иск в административный суд. В иске стоит четко разделить требования: постоянные ежемесячные составляющие суды обычно соглашаются включать, тогда как премии добавить в расчет не удастся.

Полученную новую справку передают в Пенсионный фонд, который уже выполняет перерасчет и доплачивает причитающиеся суммы. Документы принимают в сервисных центрах ПФУ, часть шагов можно сделать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

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