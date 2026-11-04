Закон запрещает начислять штрафы и пеню, а также отключать свет, газ и воду отдельным категориям должников во время военного положения. Объясняем, кого это касается и как избежать санкций.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине уже ощутимо ударило по платежках, поэтому задолженность перед поставщиками света, газа и воды растет. Военное положение не освобождает от обязанности платить, однако государство предусмотрело льготы для отдельных категорий потребителей: им не начисляют пеню и не отключают услуги.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), объяснила, как именно взыскивают долги и кого санкции не касаются.

Какие штрафы предусмотрены за неуплату коммуналки

За просрочку платежей начисляют пеню, размер которой прописан в договоре с поставщиком. Она не может превышать 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки. При этом общий размер такой санкции ограничен - он не может быть больше 100% суммы долга.

Кроме пени, поставщики могут применять инфляционные начисления, а если дело дойдет до суда, должник дополнительно оплатит судебные расходы. Поэтому сумма, которую придется отдать, может существенно вырасти.

Важный нюанс: если человеку задержали зарплату или несвоевременно выплатили субсидию, пеню за этот период не начисляют. Но такие обстоятельства необходимо подтвердить документально.

Кого не имеют права штрафовать

Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и постановление Кабмина №206 запрещают начислять штрафные санкции за долги бытовым потребителям. Норма действует на время военного положения и охватывает две категории граждан:

лиц, проживающих на территориях возможных или активных боевых действий;

украинцев, чье жилье повреждено в результате боевых действий.

Если домохозяйство расположено на территории, где ведутся или могут вестись боевые действия, государство запрещает отключать газ, воду и свет из-за накопленной задолженности. Эта норма может касаться даже долгов, образовавшихся до начала полномасштабной войны.

Что делать, если долг дошел до исполнительной службы

Если дело о долге уже передали в исполнительную службу, на время военного положения тоже действуют послабления. Закон "Об исполнительном производстве" предусматривает приостановку принудительных взысканий в отношении граждан, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, а также тех, чье жилье уничтожено или повреждено в результате боевых действий.

Пока действуют ограничения, с человека не будут принудительно взыскивать долг. Если на счета или имущество уже наложен арест, его могут снять, а должника - исключить из соответствующего реестра.

Кому все же могут отключить услуги

Потребителям, проживающим в относительно безопасных регионах, законодательство не запрещает отключать услуги за долги. Поэтому жителям тыловых областей стоит не накапливать задолженность, а при финансовых трудностях сразу обращаться за оформлением субсидии или реструктуризации долга.

Важно понимать: в Украине нет механизма списания долгов за коммунальные услуги. Послабления на время войны не означают, что задолженность исчезнет - ее придется оплатить позже, просто без начисления пени и штрафов для льготных категорий.

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