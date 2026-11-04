Единовременную зимнюю помощь в размере 19 400 гривен на домохозяйство получают уязвимые семьи в прифронтовых общинах. Объясняем, кто имеет право на выплату, сколько уже начислено и как проходят выплаты.

Субсидия на отопление в Украине в этом сезоне не единственный вид поддержки - уязвимые семьи в прифронтовых общинах получают единовременную зимнюю помощь в размере 19 400 гривен на домохозяйство. Деньги направляют на отопление и другие энергетические нужды зимой. Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины по итогам брифинга министра Дениса Улютина.

Кто имеет право на зимнюю помощь

Единовременная выплата составляет 19 400 гривен на домохозяйство, а не на каждого члена семьи. Право на нее имеют люди с инвалидностью, одинокие нетрудоспособные пенсионеры, многодетные семьи, получатели жилищных субсидий и отдельных видов социальных пособий.

Обязательное условие - фактическое проживание на дату подачи заявления в общине из определенного перечня, которая не находится под временной оккупацией. То есть право на выплату зависит не только от категории получателя, но и от того, где именно проживает семья.

Кто уже получил деньги

По данным Минсоцполитики, через Гуманитарный счет партнеры направили более 2,2 млрд гривен. Выплаты уже получили около 106 тысяч домохозяйств, а еще почти 60 тысяч заявок проходят проверку.

Механизм поддержки зависит от расположения общины. В зоне до 20 км от линии фронта средства доноров при участии ЮНИСЕФ и Украинского Красного Креста выплачивают через систему Пенсионного фонда. На расстоянии 20-50 км помощь непосредственно предоставляют УВКБ ООН и другие гуманитарные организации.

Как происходит начисление

По разъяснению Пенсионного фонда, прием заявлений по процедуре через ПФУ длился до 30 октября 2026 года. Сами выплаты предусмотрены до 30 ноября - на банковский счет или наличными через Укрпочту.

Обратите внимание: ожидание проверки еще не означает одобрение помощи. Право на выплату определяют по условиям программы, а 19 400 гривен назначают на все домохозяйство, поэтому семья получает одну общую сумму.

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