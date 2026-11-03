Сжиженный газ на украинских АЗС в ближайшее время может превысить отметку 60 гривен за литр из-за дефицита ресурса в Европе.

Автогаз в Украине продолжает дорожать - цена сжиженного газа на автозаправочных станциях уже в ближайшее время может пересечь отметку 60 гривен за литр. Такой прогноз дал директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Причина - острый дефицит ресурса на европейском рынке и блокировка южных путей импорта. По словам эксперта, нехватка топлива возникла из-за роста спроса и перераспределения объемов сжиженного газа в пользу азиатского региона, где производителям предлагают более высокие цены.

Почему автогаз дорожает

Отдельно на рынок давит остановка импорта через реку Дунай. Поставки по этому маршруту приостановили из соображений безопасности, и это сразу отразилось на наличии ресурса внутри страны.

Наибольшие трудности испытывают региональные компании, у которых нет долгосрочных контрактов, тогда как сети АЗС вынуждены закупать газ по повышенным европейским прайсам. Ситуацию усугубит и ожидаемое очередное повышение цен алжирским производителем Sonatrach.

Сколько стоит литр на АЗС

По состоянию на 2 ноября крупные сети автозаправочных станций пересмотрели стоимость отдельных видов топлива. За сутки дизельное топливо и автогаз подорожали на 1 гривню за литр, хотя бензин и дизель в части сетей даже несколько подешевели.

Средняя стоимость бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 гривни за литр, дизельного топлива - 105,79 гривни за литр. Автогаз пока торгуется заметно дешевле, но разрыв стремительно сокращается.

Динамика за последний месяц это подтверждает: с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал именно автогаз - на 11-14,40 гривни за литр. Дизель за месяц прибавил в цене от 4,91 до 9 гривен за литр, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях.

Ранее Politeka сообщала, дизель подорожал до 104,5 грн за литр.

Также Politeka писала, дизель и автогаз подорожали на АЗС с новыми ценами на бензин и топливо.