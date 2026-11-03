В среду, 4 ноября, в Украине чтят икону Казанской Божией Матери, а в народном календаре этот день называют Осенней Казанской. Рассказываем, какие традиции и приметы с ним связаны и от чего лучше воздержаться.

Церковные праздники в начале ноября продолжаются: 4 ноября в Украине чтят икону Казанской Божией Матери, которую в народе величают Осенней Казанской. Этот день считали рубежной датой между осенью и зимой, когда семьи завершали сезонные работы и готовились к холодам.

По традиции 4 ноября стоит начинать новые дела и завершать давно начатое. День считается благоприятным для рукоделия и домашних хлопот, ведь, как говорили предки, «что на Казанскую свяжешь, то и зимой греть будет».

Чего нельзя делать 4 ноября

Народные запреты этого дня учат сдержанности и миру. Прежде всего запрещено ссориться, злиться и желать другим зла, ведь считалось, что любой конфликт в этот день «возвращается» к тому, кто его начал.

Не рекомендуется 4 ноября завидовать, сплетничать или жаловаться на жизнь. Также в этот день не принято отказывать в помощи нуждающимся: кто откажет в этот день в милостыне или добром деле, тот, по поверью, сам рискует остаться без поддержки в трудную минуту.

Отдельным запретом были дальние поездки. В старину считали, что отправляться 4 ноября в длительную дорогу не стоит, чтобы не «потерять» удачу на зиму.

Приметы погоды на 4 ноября

Погодные приметы этого дня помогали крестьянам предсказать, какой будет зима. Если дым из трубы поднимается столбом - ждите морозную погоду. Снег уже лег, но на деревьях еще не вся листва осыпалась - следующий год обещает быть неурожайным.

Мыши начали рыть норы и ямы - к похолоданию. Утром сильный мороз - стоит ожидать снег. А если к вечеру мороз держится крепко, зима будет мягкой и теплой. Красный закат 4 ноября предвещал, что весь месяц будет стоять морозная и ясная погода.

Этот день также связывали со спокойствием и духовным созерцанием: время посвящали молитве и заботе о внутреннем равновесии, а не шумным собраниям.

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