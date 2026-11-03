Для комфортной аренды однокомнатной квартиры паре нужен общий доход от 40 000 до 84 000 гривен в месяц - в зависимости от города. Разобрались, сколько реально стоит жилье и какую зарплату надо иметь, чтобы не отдавать за него больше трети бюджета.

Покупка или аренда квартиры в городах Украины - вопрос, который молодые пары считают не в квадратных метрах, а в заработках. Чтобы жить отдельно от родителей, одной зарплаты часто не хватает: в части крупных городов аренда «съедает» больше трети общего дохода пары даже по правилу 30%.

Об этом сообщили журналисты со ссылкой на данные ЛУН по ценам по состоянию на 1 ноября 2026 года. Расчеты построены на медианной стоимости аренды и покупки однокомнатных квартир в Киеве, Львове, Виннице и Одессе.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры

Дешевле всего снять однокомнатную квартиру сейчас в Одессе - 12 000 гривен в месяц. В Киеве медианная цена аренды составляет 16 000 гривен, в Виннице - 18 000 гривен, а самым дорогим городом оказался Львов, где за жилье просят около 25 200 гривен ежемесячно.

Базовый ориентир для бюджета - правило 30%: расходы на жилье не должны превышать трети совокупного дохода пары. При таком подходе необходимый общий доход выглядит так:

Одесса - около 40 000 гривен на двоих (по 20 000 каждому);

Киев - около 53 400 гривен (по 26 700);

Винница - 60 000 гривен (по 30 000);

Львов - около 84 000 гривен (по 42 000).

Это ориентировочные суммы без коммунальных платежей, питания, транспорта и других повседневных расходов. Для комфортного проживания специалисты советуют закладывать дополнительный финансовый резерв.

Какие зарплаты реально предлагают в этих городах

Для сравнения, по данным Work.ua за октябрь 2026 года, медианные зарплаты в вакансиях составляли: в Киеве - 37 500 гривен, во Львове - 33 000, в Виннице - 28 000, в Одессе - 30 000 гривен.

Если оба партнера получают зарплату на уровне медианы своего города, общий доход составит от 56 000 до 75 000 гривен. В Киеве и Одессе такого бюджета хватает, чтобы тратить на аренду около 20-21% дохода. В Виннице эта доля уже чуть превышает 30%, а во Львове переваливает за 38%.

Самой молодой паре сложнее всего будет во Львове, если оба зарабатывают типичную для города зарплату.

Сколько стоит собственная квартира и какой нужен доход для ипотеки

Если пара планирует не арендовать, а покупать жилье, медианные цены однокомнатных квартир на вторичном рынке такие: Киев - 66 700 долларов, Львов - 75 000, Винница - 56 000, Одесса - 51 000 долларов.

При первом взносе 20% накопить придется: в Киеве - 13 340 долларов, во Львове - 15 000, в Виннице - 11 200, в Одессе - 10 200 долларов. Это лишь первый взнос - конечная сумма зависит от условий банка, конкретного объекта и дополнительных расходов на оформление сделки.

Как считают ипотеку по программе «єОселя»

В октябре 2026 года правительство ввело в программе «єОселя» отдельную модель кредитования молодых семей. Ставка составляет 7% годовых в течение первых трех лет, 10% - с четвертого по десятый год и 12% - начиная с одиннадцатого года.

При первом взносе 20% и сроке кредитования 20 лет ежемесячный платеж будет зависеть от стоимости квартиры, суммы кредита и процентной ставки. Поэтому перед оформлением ипотеки паре стоит оценивать не только способность платить по кредиту сейчас, но и будущее увеличение платежа после завершения льготного периода.

Право на участие в программе зависит от соответствия установленным требованиям, а окончательное решение по кредиту принимает банк. Для заемщиков в возрасте 18-25 лет включительно предусмотрена возможность первого взноса от 10%, тогда как в сравнении выше использовано 20%.

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