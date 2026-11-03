Пенсионеры, которые длительное время находятся за пределами Украины, должны пройти обязательную идентификацию до 31 декабря 2026 года. Иначе Пенсионный фонд остановит начисление денег.

Надбавки к пенсии и другие выплаты интересуют украинцев, которые выехали за границу, ведь им приходится ежегодно подтверждать право на деньги. Пенсионный фонд Украины напомнил, что до 31 декабря 2026 года пенсионеры, которые временно проживают за пределами страны, обязаны пройти процедуру идентификации. Иначе начисление выплат могут прекратить.

Требование касается не всех, кто выехал. По постановлению Кабмина № 299 к лицам, которые временно проживают за границей, относятся граждане Украины, находящиеся в другой стране не менее 183 дней в течение календарного года, либо получившие временную защиту или статус беженца из-за российской агрессии и не оформившие постоянное проживание за границей.

Кому проверка не нужна

Те, кто провел за пределами Украины менее 183 дней и не имеет временной защиты или статуса беженца, ежегодную идентификацию проходить не обязаны. Также проверка не нужна, если пенсия выплачивается по международному договору Украины с другой страной и такой договор ее не предусматривает.

Процедуру проводят один раз в календарный год. Если человек уже прошел идентификацию в 2026 году, а затем выехал за границу, повторять ее только из-за выезда не нужно. Для продолжения выплат в 2027 году достаточно, чтобы идентификация за 2026 год была пройдена до 31 декабря.

Три способа подтвердить личность

ПФУ предлагает три основных варианта прохождения идентификации из-за границы. Первый - "Дія.Підпис" через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда. Для этого нужен смартфон с приложением "Дія", а для входа через веб-портал удобнее иметь второй экран, на котором будет отображаться QR-код.

Второй способ - видеоидентификация через один из мессенджеров: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom. Для сеанса нужны паспорт или ID-карта и РНОКПП. Третий - обращение в украинское посольство или консульство, где подтвердят, что человек жив, а затем подадут заявление в ПФУ.

Как записаться на видеоидентификацию

Заявку на видеосвязь подают на веб-портале ПФУ или по телефонам Контакт-центра: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. После этого на электронную почту приходят дата и время сеанса. Видеосеанс проводится в течение 30 календарных дней, но не ранее чем через 10 рабочих дней после обращения. Ориентировочная длительность разговора - до 20 минут.

Планировать обращение на последние дни декабря рискованно: запись и проведение сеанса занимают время. Поэтому лучше пройти процедуру заранее, а не ждать конца года.

Что делать, если процедура не прошла

Сам факт видеозвонка не означает успеха. Территориальный орган ПФУ принимает решение об установлении личности не позднее чем через 10 дней после сеанса, а о результате сообщает в течение трех рабочих дней. Проверить статус можно в сервисе "Моя ідентифікація" в личном кабинете на веб-портале ПФУ или в мобильном приложении.

Если назначенный сеанс не состоялся из-за проблем со светом или интернетом, ПФУ отправляет повторное письмо с новой датой. В случае технических сбоев стоит писать на электронную почту vio@pfu.gov.ua. Если личность не установили, орган Фонда обязан сообщить причину, порядок и срок повторного обращения.

Отдельная обязанность для тех, кто выехал с временно оккупированных территорий: такие пенсионеры должны отдельно сообщить ПФУ, что не получают выплаты от органов РФ. Это не заменяет идентификацию, но является дополнительным условием для сохранения украинской пенсии.

Ранее Politeka сообщала, кому с 1 ноября добавят возрастную надбавку к пенсии.

Также Politeka сообщала, когда и на сколько вырастут пенсии при индексации в три этапа.