Отдельные категории участников боевых действий имеют право на существенно более высокие пенсионные гарантии от государства, достигающие не менее 18 885 гривен в месяц. Рассказываем, кому именно положена такая сумма и какие документы нужны для оформления.

Индексация пенсий в Украине затронула и военные выплаты, однако для участников боевых действий государство предусмотрело отдельные, заметно более высокие гарантии. Люди с таким статусом могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию и специальные денежные доплаты.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины на основании профильного законодательства, участники боевых действий получают право выйти на заслуженный отдых раньше общего возраста. Мужчинам для этого достаточно достичь 55 лет и иметь от 25 лет выслуги, а женщинам - 50 лет и не менее 20 лет стажа. Итоговая сумма выплат рассчитывается индивидуально: ее определяют общий срок уплаты страховых взносов и официальный уровень денежного обеспечения.

Какой минимум гарантирован участникам боевых действий

После мартовской индексации минимальный уровень ежемесячных пенсионных выплат для лиц со статусом участника боевых действий установлен на отметке 6197 гривен. Если рассчитанная сумма оказывается ниже, государство компенсирует разницу за счет ежемесячной адресной помощи, чтобы человек все равно получал этот гарантированный порог.

К базовой сумме обязательно добавляются законодательно предусмотренные льготные надбавки. В частности, повышение в размере 25 процентов от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что составляет 648,75 гривни, а также ежемесячная целевая помощь объемом 40 гривен.

Кто получит значительно более высокие суммы

Наибольшие выплаты предусмотрены для участников боевых действий, имеющих официальный статус лица с инвалидностью вследствие войны. Для этой категории государство гарантирует заметно более высокий минимум ежемесячной финансовой поддержки в зависимости от группы инвалидности:

I группа инвалидности - не менее 18 885 гривен;

II группа инвалидности - не менее 15 494 гривен;

III группа инвалидности - не менее 10 625 гривен.

При этом наибольшая сумма, которую может получать пенсионер - как гражданский, так и военный - ограничена десятью прожиточными минимумами и не может превышать 25 950 гривен в месяц.

Как оформить повышенную выплату

Обратиться с заявлением о назначении или перерасчете пенсионных выплат можно непосредственно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины или в электронном формате через официальный веб-портал услуг ПФУ. Вместе с заявлением нужно предоставить оригиналы документов или их скан-копии.

Перечень необходимых документов такой:

паспорт и ИНН;

трудовая книжка или документы о военной службе (для подтверждения стажа);

справка о заработной плате (денежном обеспечении) по декабрь 2016 года, если сведений нет в Реестре застрахованных лиц;

удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

справка о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины;

фотокарточка для изготовления пенсионного удостоверения.

Ветеранам рекомендуют заранее подготовить и проверить все служебные справки и подтверждающее удостоверение, чтобы избежать задержек с начислением выплат. Сумма в 18 885 гривен предусмотрена исключительно для военных, получивших I группу инвалидности вследствие боевых действий.

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